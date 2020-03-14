Работа под напряжением

Источник материала: Радзiма



Был случай. Отмечали чей-то день рождения, и в самый разгар праздника погас свет. В компании был электрик, и конечно, все сразу к нему, мол, позвони в свой РЭС, спроси, как да что да почему и когда появится электричество. А он спокойно так отвечает, что не станет этого делать, потому что сейчас диспетчеру звонит полгорода, а ему, то есть диспетчеру, нужно заниматься своим делом — отправлять бригаду, выяснять место и причину неисправности, принимать решения, как эту неисправность устранить. И наш, энный по счету, звонок его только отвлечет и уж никак не поспособствует быстрому решению проблемы. С аргументами мы согласились, согласились и подождать, а вскоре свет загорелся.

Этот случай я вспомнила, когда оказалась в святая святых Глусского района электросетей — кабинете диспетчера. Вообще-то доступ туда ограничен, рядом с дверью даже висит список имеющих право входить, но для журналистов районной газеты сделали исключение и под присмотром и контролем разрешили там побывать. Нашим проводником стал начальник диспетчерской службы Глусского РЭС Сергей Муха, а находившиеся на смене диспетчер Владимир Подберёзкин и электромонтеры оперативно-выездной бригады Руслан Ермаков и Олег Куксик поделились некоторыми особенностями своей работы.

В кабинете диспетчера всё устроено так, чтобы работа шла оперативно и результативно. На мониторах больших компьютеров — карты и схемы с различными обозначениями, на всю стену — огромная схема высоковольтных линий района. В случае аварии или в каком другом диспетчер специальным плакатиком (они, разных видов, тут же под рукой) отмечает нужное место. Смотрится впечатляюще, но начальник диспетчерской службы говорит, что по современным понятиям эти схемы, которые когда-то наносились вручную и работать с которыми тоже надо вручную, всё-таки уже устарели и в обозримом будущем их сменят цифровые, компьютерные. В соседних районах, Кировском, Осиповичском, такую модернизацию уже провели. Впрочем, диспетчеры и электромонтеры любые схемы, и на стене, и в компьютере, читают и разбирают без проблем, понимают, что обозначает та или иная линия и как она соотносится с реальной местностью. Я, честно признаюсь, даже и не пыталась слишком вникнуть в такие понятия, как 10 киловольт, 0,4 киловольта, что для чего предназначено и на что влияет. Зато развеяла еще один из своих стереотипов: почему-то мне казалось, что когда на линии электропередачи происходит какой-то сбой, то у диспетчера на экране загорается лампочка и он сразу видит, где неисправность и какая она — провод оборвался, замыкание произошло или еще что. Оказывается, верно это лишь отчасти. Если авария на линии 10 кВ, то диспетчер видит, на каком она участке, и именно туда отправляет бригаду. Там на месте электромонтеры идут вдоль линии и ищут конкретное место повреждения. Быстро нашли — быстрее исправят, а если ночь, дождь, снег, то времени может уйти гораздо больше. Что до линии 0,4 кВ, то здесь вообще никаких лампочек-сигналов не поступает, зато поступают сообщения от жителей. По тому, с каких улиц или деревень звонят, диспетчер ориентируется, на какую трансформаторную подстанцию отправлять электромонтеров. В иные дни, когда за окном непогода, оперативно-выездная бригада ни минутки не сидит на базе, только успевают переезжать с места одной аварии на место другой. Да, бывает, что телефон раскаляется от звонков, говорит Владимир Подберёзкин, но что поделать — служба такая. А если человек звонит и говорит, что в каком-то конкретном месте на провода упало дерево или повреждена опора, — такое сообщение бесценно, ведь электрики сразу знают, куда ехать.





Всего в Глусском РЭС пять диспетчеров, кроме Владимира Подберёзкина, это Александр Бобр, Сергей Чернушевич, Алексей Степура и Александр Дещеня. Кстати, Александр Дещеня в начале марта за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм был отмечен Грамотой районного объединения профсоюзов и ценным подарком. Есть оперативно-выездные бригады, в каждой по два электромонтера, таких бригад пять, и есть еще три бригады ремонтные, в каждой свой мастер и 3—4 монтера. Аварийные бригады работают по сменам, с 8 утра до 8 вечера. Их задача — выехать на место, найти повреждение, оценить и доложить диспетчеру, если есть возможность — отремонтировать. Ремонтные бригады занимаются профилактическими работами, плановыми ремонтами, обслуживают линии электропередачи, трансформаторные подстанции, и лишь при чрезвычайных ситуациях их вызывают из дома во внеурочное время. Но все эти бригады, заступая на службу, держат постоянную связь с диспетчером: докладывают о прибытии, об обстановке и выполняют его распоряжения. Кстати, пока мы беседовали, телефон диспетчера несколько раз оживал — отзванивались работники, прибывшие к месту и ждущие дальнейших указаний. Это ключевой момент, объясняет начальник диспетчерской службы Сергей Муха: хотя в бригадах все люди знающие, без команды диспетчера никто ничего не имеет права делать.

То есть как ни крути, а диспетчер в этой связке самый главный. «Можно и так сказать, — соглашается Владимир Подберёзкин, — но в первую очередь моя должность предполагает ответственность. Работа электрика требует повышенных мер безопасности, и я должен оперативно, но без спешки оценить ситуацию и принять правильное решение, дать ребятам четкую инструкцию. Каждое мое слово и действие должно быть хорошо обдумано». То, что спешка в их деле не помощница, повторил и электромонтер Олег Куксик: «Электричество — серьезная вещь и такого же требует к себе отношения. Перед тем как что-то сделать, нужно четко понимать, к каким последствиям это приведет, и обязательно убедиться и знать, что это безопасно. Семь раз отмерь и один раз отрежь — это и о нашей службе тоже. Так мы и себя страхуем, и качество своей работы обеспечиваем».

Кстати, при чрезвычайных ситуациях на смену еще дополнительно вызываются диспетчеры и бригады. Так, например, было в 2013-м, когда в Беларуси бушевал «Хавьер», или в 2016-м, во время ожеледи. Впрочем, независимо от погоды за окном и от того, плановые это мероприятия или авария, работа этой службы — всегда под напряжением, пусть и в переносном смысле (при работе на объекте подача тока, само собой, отключается). Но она, их работа, всегда требует собранности от каждого в отдельности, слаженности действий от всей бригады и общей ответственности — перед собой, товарищами и перед потребителями.





Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ