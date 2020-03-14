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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 марта 2020 года)

14.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1469 $/м2. Темпы роста цен оказались самыми низкими за последние 8 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,6% и составила 1342 $/м2. За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 7,5%.

Да и в целом квартиры в Минске продолжают дорожать — в феврале цены выросли как в объявлениях, так и в реальных сделках. Самый короткий месяц в году оказался на редкость результативным по числу заключенных сделок купли-продажи квартир. Спрос на квартиры в Минске вырос по сравнению с январем на 37% и превысил отметку в 1250 сделок. Рынок остаётся очень активным для начала года — за последнее десятилетие лишь в 2018 году ажиотаж был сильнее. Объём предложения квартир в феврале сократился на 2,4%. Всего за последний год общий выбор стал меньше на 7,2%.

Студенты

Долгое время иногородние студенты были основной силой, движущей ценник на аренду минских квартир вверх. Но в последние годы ситуация меняется. Ударно строятся новые общежития, и количество «бездомных» студентов сокращается. В 2019/2020 учебном году Минобр уже заявил: в госвузах заселят всех нуждающихся в жилье первокурсников. Что будет дальше?

Коронавирус

По данным ВОЗ, эпидемия коронавируса в мире уже обрела масштаб пандемии. Страны одна за другой уходят в карантин, ограничено воздушное сообщение, среди населения наблюдается растущая тревога. В тот момент, когда фармацевтический рынок вовсю штампует защитные средства, туризм бьется в агонии. Люди попросту боятся выезжать за границу, и когда это закончится, никто не знает. Руководитель отдела краткосрочной аренды «Мольнар апартаменты» Сергей Ивашкевич рассказал Realt.by о катастрофе, которую прямо сейчас переживает рынок краткосрочной аренды Минска.

Строительство

Технологии наступают на стройку: стройплощадки в Беларуси оборудуют системами видеонаблюдения, в Минске хотят построить электродом, а застройщики начали продавать недвижимость через интернет. Однако технологии не способны спасти нас от секретов: в списке жилых домов для строительства в 2020 году по льготным кредитам есть объекты с грифом ДСП.

УКС Советского предложил дольщикам 30 квартир в Сельхозпоселке. А «МАПИД» выставил на аукцион еще 22 квартиры в «английских» трехэтажках в Малиновке.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 марта 2020 года)

Мы посмотрели, как сейчас выглядит микрорайон, где строят жилье для многодетных и нуждающихся.

«Тапас» будет помогать строить жилье на месте бывшего рынка «Лебяжий».

Деньги

Экономист рассказал нам о том, как ситуация на мировом рынке отразится на Беларуси и обвалятся ли цены на квартиры в ближайшем будущем.

Может ли белорусский пенсионер получать больше успешного айтишника? Оказалось — может. Директор ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Антон Андренко рассказал Realt.by, что нужно сделать 25-летним, чтобы на пенсии получать $ 4,8 тыс. в месяц.

Зарубежная недвижимость

Многие из нас грезят о квартире у моря. Руководитель «Ассоциации застройщиков Черногории», выходец из Беларуси Александр Заболотный живет в курортном городке на берегу Адриатического моря уже 12 лет. Он нам поведал о том, как адаптироваться, не ошибиться с выбором жилья в Черногории и суметь заработать на местной недвижимости.

Законодательство

6 лет назад суд вынес приговор по делу кооператива «Альянс взаимного доверия». Тогда зампреда финансовой пирамиды приговорили вернуть все деньги вкладчикам. Уже назавтра должница продала недвижимость и скрылась за границей. Потерпевшие не понимают: «Почему квартира не была под арестом, если мошенничество касалось сотен тысяч долларов?». С тех пор вкладчики ходят по судам, но так и не получили никаких выплат. Есть ли перспективы вернуть хоть что-то?

Дачи и частные дома

Наши читатели Ирина и Игорь купили шесть лет назад коттедж под Фаниполем в качестве места, где можно жить летом, за 108 тысяч долларов в эквиваленте на тот момент. Вложились в дизайн и обустройство, а не так давно продали за 120 тысяч. И сделали несколько выводов, которыми решили поделиться.

Тимофей Калачев — культовая личность для белорусского и российского футбола. Талантливый полузащитник дважды признавался лучшим футболистом Беларуси (в 2013 и 2016 годах), стал ведущим игроком Чемпионата в 2003 году, был капитаном белорусской сборной. Однако уже более 10 лет спортсмен живет и играет в России, а потому решил продать свой дом под Минском. Смотрим, как выглядит коттедж чемпиона, который сегодня можно купить за $ 530 тыс.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 марта 2020 года)

Коммерческая недвижимость

В Уручье коммерческие помещения продают по $1500 за квадрат, в Малиновке — дороже $1900.

Экорынок под Минском выглядит почти готовым.

С аукциона в Марьиной Горке продали бывшее бомбоубежище всего за $400.

«Оснований для демонтажа нет» — Мингорисполком ответил минчанам по поводу «Табакерок».

Риэлтерский бизнес

Агентство недвижимости «Престиж» открылось всего три года назад, но уже может дать фору многим риэлтерским компаниям. На сегодня в организации работает порядка 140 человек. Офисы открыты в Минске, регионах и даже за границей. Как молодая компания добилась такого успеха, без чего сегодня не выжить агентству недвижимости и как продать квартиру за месяц, Realt.by рассказал учредитель АН «Престиж» Андрей Вариниченко.

Дизайн и ремонт

Большую часть дня мы проводим на работе, в офисе, но это не означает, что трудимся мы максимально продуктивно. Продуманный дизайн офисного пространства может значительно повысить эффективность работы. Создание комфортной среды — это ответ на извечные вопросы бизнеса: как помочь сотрудникам стать еще более эффективными и добиться процветания компании. Причем с наименьшими вложениями.

Аренда

Цены на аренду жилья в Минске продолжают расти, за год они поднялись примерно на 10%. Возможно, именно поэтому участились случаи мошенничества на этом рынке. Например, минчанин «сдавал квартиры по предоплате и исчезал».

А вот здесь есть информация о том, можно ли квартиросъемщику вернуть оплату за «непрожитые» дни.

ЖКХ

Вот как наказывают за некачественную уборку мест общего пользования в Минске.

Минск планируют полностью перевести на подземные источники водоснабжения.

Немцы переходят на тепловые насосы и котлы на древесине, отказываются от атомной энергии и пытаются производить синтетический природный газ. Почему? Читайте тут.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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Как коронавирус разрушает посуточную аренду в Минске, почему известный белорусский футболист продает свой дом и что сделать, чтобы пенсия была безбедной. Все...
 
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