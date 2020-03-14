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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 марта 2020 года)
14.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
За минувшую неделю
Да и в целом квартиры в Минске продолжают дорожать —
Студенты
Долгое время иногородние студенты были основной силой, движущей ценник на аренду минских квартир вверх. Но в последние годы ситуация меняется. Ударно строятся новые общежития, и количество «бездомных» студентов сокращается. В 2019/2020 учебном году Минобр уже заявил: в госвузах заселят всех нуждающихся в жилье первокурсников.
Коронавирус
По данным ВОЗ, эпидемия коронавируса в мире уже обрела масштаб пандемии. Страны одна за другой уходят в карантин, ограничено воздушное сообщение, среди населения наблюдается растущая тревога. В тот момент, когда фармацевтический рынок вовсю штампует защитные средства, туризм бьется в агонии. Люди попросту боятся выезжать за границу, и когда это закончится, никто не знает. Руководитель отдела краткосрочной аренды «Мольнар апартаменты» Сергей Ивашкевич
Строительство
Технологии наступают на стройку: стройплощадки в Беларуси
УКС Советского
Мы
«Тапас»
Деньги
Экономист
Может ли белорусский пенсионер получать больше успешного айтишника? Оказалось — может. Директор ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Антон Андренко
Зарубежная недвижимость
Многие из нас грезят о квартире у моря. Руководитель «Ассоциации застройщиков Черногории», выходец из Беларуси Александр Заболотный живет в курортном городке на берегу Адриатического моря уже 12 лет. Он нам
Законодательство
6 лет назад суд вынес приговор по делу кооператива «Альянс взаимного доверия». Тогда зампреда финансовой пирамиды приговорили вернуть все деньги вкладчикам. Уже назавтра должница продала недвижимость и скрылась за границей. Потерпевшие не понимают: «Почему квартира не была под арестом, если мошенничество касалось сотен тысяч долларов?». С тех пор вкладчики ходят по судам, но так и не получили никаких выплат.
Дачи и частные дома
Наши читатели Ирина и Игорь купили шесть лет назад коттедж под Фаниполем в качестве места, где можно жить летом, за 108 тысяч долларов в эквиваленте на тот момент. Вложились в дизайн и обустройство, а не так давно продали за 120 тысяч. И сделали несколько выводов,
Тимофей Калачев — культовая личность для белорусского и российского футбола. Талантливый полузащитник дважды признавался лучшим футболистом Беларуси (в 2013 и 2016 годах), стал ведущим игроком Чемпионата в 2003 году, был капитаном белорусской сборной. Однако уже более 10 лет спортсмен живет и играет в России, а потому решил продать свой дом под Минском. Смотрим,
Коммерческая недвижимость
В Уручье коммерческие помещения
Экорынок под Минском
С аукциона в Марьиной Горке
«Оснований для демонтажа нет» — Мингорисполком
Риэлтерский бизнес
Агентство недвижимости «Престиж» открылось всего три года назад, но уже может дать фору многим риэлтерским компаниям. На сегодня в организации работает порядка 140 человек. Офисы открыты в Минске, регионах и даже за границей. Как молодая компания добилась такого успеха, без чего сегодня не выжить агентству недвижимости и как продать квартиру за месяц, Realt.by
Дизайн и ремонт
Большую часть дня мы проводим на работе, в офисе, но это не означает, что трудимся мы максимально продуктивно. Продуманный дизайн офисного пространства может значительно повысить эффективность работы. Создание комфортной среды — это ответ на извечные вопросы бизнеса: как помочь сотрудникам стать еще более эффективными и добиться процветания компании.
Аренда
Цены на аренду жилья в Минске
А
ЖКХ
Минск
Немцы переходят на тепловые насосы и котлы на древесине, отказываются от атомной энергии и пытаются производить синтетический природный газ. Почему?
Редакция Realt.by
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Как коронавирус разрушает посуточную аренду в Минске, почему известный белорусский футболист продает свой дом и что сделать, чтобы пенсия была безбедной. Все...
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