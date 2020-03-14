Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 марта 2020 года)

Тенденции

Цены

За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1469 $/м2. Темпы роста цен оказались самыми низкими за последние 8 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,6% и составила 1342 $/м2. За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 7,5%.

Да и в целом квартиры в Минске продолжают дорожать — в феврале цены выросли как в объявлениях, так и в реальных сделках. Самый короткий месяц в году оказался на редкость результативным по числу заключенных сделок купли-продажи квартир. Спрос на квартиры в Минске вырос по сравнению с январем на 37% и превысил отметку в 1250 сделок. Рынок остаётся очень активным для начала года — за последнее десятилетие лишь в 2018 году ажиотаж был сильнее. Объём предложения квартир в феврале сократился на 2,4%. Всего за последний год общий выбор стал меньше на 7,2%.

Студенты

Долгое время иногородние студенты были основной силой, движущей ценник на аренду минских квартир вверх. Но в последние годы ситуация меняется. Ударно строятся новые общежития, и количество «бездомных» студентов сокращается. В 2019/2020 учебном году Минобр уже заявил: в госвузах заселят всех нуждающихся в жилье первокурсников. Что будет дальше?

Коронавирус

По данным ВОЗ, эпидемия коронавируса в мире уже обрела масштаб пандемии. Страны одна за другой уходят в карантин, ограничено воздушное сообщение, среди населения наблюдается растущая тревога. В тот момент, когда фармацевтический рынок вовсю штампует защитные средства, туризм бьется в агонии. Люди попросту боятся выезжать за границу, и когда это закончится, никто не знает. Руководитель отдела краткосрочной аренды «Мольнар апартаменты» Сергей Ивашкевич рассказал Realt.by о катастрофе, которую прямо сейчас переживает рынок краткосрочной аренды Минска.

Строительство

Технологии наступают на стройку: стройплощадки в Беларуси оборудуют системами видеонаблюдения , в Минске хотят построить электродом , а застройщики начали продавать недвижимость через интернет . Однако технологии не способны спасти нас от секретов: в списке жилых домов для строительства в 2020 году по льготным кредитам есть объекты с грифом ДСП .