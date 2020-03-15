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Премьер-министры России и Беларуси созвонились дважды за выходные
15.03.2020 15:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные созвонились дважды: сначала 14 марта, а потом — 15 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.
Второй разговор состоялся по инициативе российской стороны. В ходе разговора российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Отдельно стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19.
Тему первого разговора пресс-служба российского правительства
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Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные созвонились дважды: сначала 14 марта, а потом - 15 марта.
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