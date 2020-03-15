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Премьер-министры России и Беларуси созвонились дважды за выходные

15.03.2020 15:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные созвонились дважды: сначала 14 марта, а потом — 15 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.


Фото: government.ru

Второй разговор состоялся по инициативе российской стороны. В ходе разговора российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Отдельно стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19.

Тему первого разговора пресс-служба российского правительства описывала так: «актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции».

 
 
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Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные созвонились дважды: сначала 14 марта, а потом - 15 марта.
 
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