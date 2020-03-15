|
Как сделать ремонт автостекла своими руками
15.03.2020 18:18 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Если на стекле образовалась трещина, это означает только одно – его нужно ремонтировать или полностью заменить. Нарушается структура стекла, а следовательно – и его прочность, что может привести к аварии.
При движении автомобиля на повреждение будет идти поток воздуха, тряска кузова тоже увеличит напряжение. В результате дефект на стекле будет увеличиваться, и оно однажды просто лопнет и развалится. Авторемонт стекла дешеле его замены, и он необходим как можно скорее.
Виды повреждений
Если дефект на стекле появился в дороге, его нужно заклеить прозрачным скотчем – это не даст повреждению увеличиться. Чтобы не усложнить ситуацию, нужно двигаться с минимальной скоростью и вести машину предельно аккуратно. Любая встряска или вибрация действуют на «раненое» стекло разрушающе.
Устранение дефекта
Чтобы трещина не увеличивалась, можно ее самостоятельно «залатать» полимерным клеем. Он, кстати, поможет вернуть прозрачность стекла почти до 95%. Для простого самого простого ремонта нужно подготовить электродрель с насадкой для стекла, инжектор, жидкость для очистки, скрайбер, аппликатор.
Что еще помнить
Клей должен быть обязательно на полимерной основе, его нужно разводить строго по инструкции. Чтобы трещина была хорошо видна при ремонте, внутри салона на стекло можно положить лист бумаги. Починка своими руками поможет только на некоторое время. Откладывать ремонт автостекол нельзя, обращайтесь на СТО:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если на стекле образовалась трещина, это означает только одно – его нужно ремонтировать или полностью заменить. Нарушается структура стекла, а следовательно – и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)