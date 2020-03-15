Как сделать ремонт автостекла своими руками

Если на стекле образовалась трещина, это означает только одно – его нужно ремонтировать или полностью заменить. Нарушается структура стекла, а следовательно – и его прочность, что может привести к аварии.

При движении автомобиля на повреждение будет идти поток воздуха, тряска кузова тоже увеличит напряжение. В результате дефект на стекле будет увеличиваться, и оно однажды просто лопнет и развалится. Авторемонт стекла дешеле его замены, и он необходим как можно скорее.

Виды повреждений

Скол на стекле. Кусочек верхнего слоя откалывается, и само стекло подвергается риску дальнейшего разрушения. Такое повреждение нужно сразу устранять, иначе оно перерастет в трещину.

Кусочек верхнего слоя откалывается, и само стекло подвергается риску дальнейшего разрушения. Такое повреждение нужно сразу устранять, иначе оно перерастет в трещину. Трещина. Небольшое тонкое повреждение. Может быстро превратиться в разветвленную трещину.

Небольшое тонкое повреждение. Может быстро превратиться в разветвленную трещину. Трещина разветвленная. Самая большая проблема на стекле: из-за нее невозможен обзор дороги, особенно ночью или в дождь (снег). Ее можно только купировать на время, но все равно менять стекло как можно скорее.

Если дефект на стекле появился в дороге, его нужно заклеить прозрачным скотчем – это не даст повреждению увеличиться. Чтобы не усложнить ситуацию, нужно двигаться с минимальной скоростью и вести машину предельно аккуратно. Любая встряска или вибрация действуют на «раненое» стекло разрушающе.

Устранение дефекта

Чтобы трещина не увеличивалась, можно ее самостоятельно «залатать» полимерным клеем. Он, кстати, поможет вернуть прозрачность стекла почти до 95%. Для простого самого простого ремонта нужно подготовить электродрель с насадкой для стекла, инжектор, жидкость для очистки, скрайбер, аппликатор.

Очистка поверхности стекла и места дефекта . Сначала протереть тряпочкой из микрофибры, налив на нее специальную жидкость или спирт. Почистить участок повреждения лучше насосом, а края обработать скрайбером.

. Сначала протереть тряпочкой из микрофибры, налив на нее специальную жидкость или спирт. Почистить участок повреждения лучше насосом, а края обработать скрайбером. Подготовка к ремонту. Ослабить давление стекла – высверлить электродрелью (с насадкой) отверстие примерно в 2 мм от края скола. Это делается, чтобы трещина не разошлась дальше отверстия.

Ослабить давление стекла – высверлить электродрелью (с насадкой) отверстие примерно в 2 мм от края скола. Это делается, чтобы трещина не разошлась дальше отверстия. Установка инжектора. Прибор пристроить параллельно поверхности стекла, чтобы сопло оказалось по центру трещины. Мосты инжектора прикрепить на специальные аппликаторы.

Прибор пристроить параллельно поверхности стекла, чтобы сопло оказалось по центру трещины. Мосты инжектора прикрепить на специальные аппликаторы. Заливка трещины. Клеем заполнить все пространство дефекта до предела, снять инжектор.

Клеем заполнить все пространство дефекта до предела, снять инжектор. Полировка. После высыхания отремонтированного участка стекла его нужно отполировать специальной салфеткой и полиролью.

Что еще помнить