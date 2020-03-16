Все-таки трещины пошли из-за ошибок в проекте или стройке? «Минскстрой» проводит большую проверку проблемных домов в Уручье

Позиция жильцов

Напомним, в относительно свежем «каркаснике», который возводил знаменитый государственный застройщик «Минскстрой», по всему дому пошли дефекты в виде трещин.

— Как раз, когда большинство жильцов закончили делать ремонты в своих квартирах. Вначале мы думали, что это «усадочные» трещины, но они все росли и росли. Сейчас, если честно, страшно ночевать здесь, — рассказывал нам житель второго корпуса Валентин.

В некоторых местах дефекты стали такими, что из них подул сквозняк. Спасаясь от сквозняков, владельцы квартир забивают в трещины вату и заклеивают скотчем. Однако это мало спасает, потому что ветер дует и из розеток, и из встроенных в стену светильников.

Дома (сам дом под номером 168, стоящий параллельно 168А, а соединяют их три корпуса — 168/1, 168/2 и 168/3) обслуживает товарищество собственников «Силач». В ответах жителям квартир специалисты ТС всегда ссылались на то, что собственники сами виноваты в дефектах из-за «неправильного» ремонта. В «Минскстрое» же говорили, что гарантийный срок, который был всего лишь два года, уже истек, и жильцам нужно обращаться в товарищество.