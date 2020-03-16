Киселев: Россия планирует закрыть границу с Беларусью по соображениям карантина

Источник материала: Tut.by

Телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» сообщил , что «в ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница России с Беларусью». Официального подтверждения у этой информации нет.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Ведущий объяснил это необходимостью сдержать распространение коронавируса в России. По его словам, в этих же целях Россия уже прекратила железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой.

Откуда эта информация — Дмитрий Киселев не пояснил. Официального документа, который бы ограничивал перемещения между Беларусью и Россией, сейчас нет.

Известно, что премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные созвонились дважды : сначала 14 марта, а потом — 15 марта. По официальному сообщению пресс-секретаря белорусского премьера, в ходе разговора российский коллега проинформировал «о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции».