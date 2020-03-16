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Киселев: Россия планирует закрыть границу с Беларусью по соображениям карантина
16.03.2020 01:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели»
Ведущий объяснил это необходимостью сдержать распространение коронавируса в России. По его словам, в этих же целях Россия уже прекратила железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой.
Откуда эта информация — Дмитрий Киселев не пояснил. Официального документа, который бы ограничивал перемещения между Беларусью и Россией, сейчас нет.
Известно, что премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные
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Официального документа, который бы ограничивал перемещения между Беларусью и Россией сейчас нет.
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