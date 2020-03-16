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Бывшие чиновники уходят в банкиры? Василий Жарко уже точно
16.03.2020 09:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший вице-премьер и экс-министр здравоохранения Василий Жарко, ушедший в оставку летом 2108 года на фоне громкого коррупционного скандала, около месяца назад вышел на новую работу. Жарко стал советником председателя правления Банка БелВЭБ Василия Матюшевского. Эту информацию TUT.BY подтвердили в банке.
В пятницу стало известно о том, что специальную квалификационную комиссию Нацбанка, оценивающую соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, прошел экс-посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Он проходил оценку на должность «независимый директор банка и небанковской кредитно-финансовой организации». Название банка и вероятность, что бывший помощник президента по экономике займет должность, на которую прошел комиссию, пока не уточняют.
Напомним, вице-премьером, курирующим соцсектор, Жарко был с 2016 года, до этого он 10 лет занимал пост министра здравоохранения.
Жарко окончил Минский мединститут, работал врачом-терапевтом, районным педиатром, завотделением Дрогичинской районной больницы.
Именно при Жарко система белорусского здравоохранения сильно изменилась — появились РНПЦ, где уровень оказания медпомощи выше, чем в больницах, начали развиваться высокотехнологичные направления в медицине, врачам, способным делать сложные операции, ощутимо повысили зарплаты. При этом многие вопросы, к примеру, доступность медпомощи на селе, бедность и перегруженность поликлинического звена, оставались без внятного решения.
На посту вице-премьера Василий Жарко запомнился новшествами в образовании. Он курировал вопрос
В историю Беларуси Жарко войдет и в связи с самым громким коррупционным скандалом современной истории. 25 июня 2018 года глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил о
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Бывший вице-премьер и экс-министр здравоохранения Василий Жарко, ушедший в оставку летом 2108 года на фоне громкого коррупционного скандала, около месяца назад...
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