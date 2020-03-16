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Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса
16.03.2020 09:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает
Накануне о такой возможности
Ранее премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные
На данный момент все соседи Беларуси закрыли границы с нашей страной: ранее такое решение приняли в Польше, Украине, Литве и Латвии.
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Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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