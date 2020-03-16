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Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса

16.03.2020 09:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Накануне о такой возможности заявил телеведущий канала "Россия" Дмитрий Киселев в программе «Вести недели». Он сообщил, что «в ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница России с Беларусью». 

Ранее премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные дважды созвонились: сначала 14 марта, а потом — 15 марта. По официальному сообщению пресс-секретаря белорусского премьера, в ходе разговора российский коллега проинформировал «о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции». По сообщениям российской тороны, речь шла о вопросах обеспечения транзита людей и осуществления грузоперевозок в условиях распространения коронавируса нового типа.

На данный момент все соседи Беларуси закрыли границы с нашей страной: ранее такое решение приняли в Польше, Украине, Литве и Латвии.

(дополняется)

 
 
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Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
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