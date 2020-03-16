В Беларуси назначили нового министра сельского хозяйства и продовольствия

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в понедельник назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия, сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании.



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Им стал Иван Крупко. До назначения на этот пост он занимал должность председателя Минского районного исполнительного комитета.

Анатолий Хотько, который до сегодняшнего дня занимал пост главы Минсельхозпрода, продержался в своей должности меньше года — он был назначен 2 апреля 2019 года .

Об Иване Крупко известно немного. Он родился в 1974 году в деревне Бурдевичи Кореличского района Гродненской области. В 1998 году окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт, в 2007 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

С 1998 по 2002 год был главным зоотехником колхоза «Рассвет» Несвижского района. Потом работал на разных руководящих должностях в Несвижском райисполкоме, а в 2010 году возглавил его. На этом посту смог добиться ряда успехов в сельском хозяйстве.

В марте 2018 года был назначен на должность председателя Минского районного исполнительного комитета.