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В Беларуси назначили нового министра сельского хозяйства и продовольствия
16.03.2020 12:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко в понедельник назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия,
Им стал Иван Крупко. До назначения на этот пост он занимал должность председателя Минского районного исполнительного комитета.
Анатолий Хотько, который до сегодняшнего дня занимал пост главы Минсельхозпрода, продержался в своей должности меньше года — он был
Об Иване Крупко известно немного. Он родился в 1974 году в деревне Бурдевичи Кореличского района Гродненской области. В 1998 году окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт, в 2007 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
С 1998 по 2002 год был главным зоотехником колхоза «Рассвет» Несвижского района. Потом работал на разных руководящих должностях в Несвижском райисполкоме, а в 2010 году возглавил его. На этом посту смог добиться ряда успехов в сельском хозяйстве.
В марте 2018 года был назначен на должность председателя Минского районного исполнительного комитета.
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Им стал Иван Крупко. До назначения на этот пост он занимал должность председателя Минского районного исполнительного комитета.
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