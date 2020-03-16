Праймериз оппозиции останавливается? Причина - пандемия и участие в голосовании чиновников

Источник материала: Tut.by

«Народное голосование» (праймериз) оппозиции по выбору единого кандидата в президенты может быть приостановлено. Об этом TUT.BY рассказал один из кандидатов на «единого» Павел Северинец. Правда, с ним согласны не все участники праймериз.





Павел Северинец говорит, что для приостановки праймериз есть две причины. Первая очевидна — коронавирус, из-за которого многие публичные мероприятия в стране отменяются.

А вот вторая неожиданная: по словам Северинца, на Брестчине, где кандидаты побывали в прошедшие выходные, в народном голосовании «массовое участие» принимали представители БРСМ, райисполкомов и местные чиновники.

— Калі на сустрэчу іх прыходзіць большасць і арганізавана галасуе (як у Століне, напрыклад) — праймерыз перастаюць быць нашым сцэнаром і робяцца сцэнаром рэжыму. Не думаю, што хтосці з каманды адзінага свядома падыгрывае Лукашэнку. Хутчэй, рэжым выкарыстоўвае магчымасці народнага галасавання, каб пасварыць лідэраў партыяў паміж сабой і ўзяць праймерыз пад свой кантроль, — считает Северинец.

По итогам голосования на Брестчине (Столин, Пинск, Дрогичин) Юрий Губаревич набрал 103 голоса, Павел Северинец — 75 голосов.

На вопрос о том, как кандидаты узнали, что пришедшие — сотрудники, например, райисполкома, политик отвечает просто: их узнают местные жители.

— Гарады ж невялікія, у Драгічыне, у Століне, у Пінску людзі пазнавалі іх: о, гэта ж з БРСМ, а гэта — з адзела адукацыі, а гэта — сакратарка мэра. І ў Століне такіх большасць была. Прычым у залі гэта адразу адчуваецца: калі вы вопытны выступоўца і выходзіце да людзей у залю, а яны глядзяць не на вас, а у столь, у бок, нават не ў тэлефоны, то вы разумееце, што людзі прыйшлі адбываць нумар. І мы ў Століне чалавек 20 на сустрэчы мы чакалі, але калі прыйшло 50 і большая частка з іх — БРСМ ці райвыканкам, то гэта ўжо не праймерыз, — считает Северинец.

Юрий Губаревич предложения Северинца по приостановке праймериз не поддерживает, а претензии по поводу голосования чиновников не понимает.





— Для меня это очень смешно звучит. Никто из тех людей, которые приходили на наши встречи, не показывали свои служебные удостоверения и не говорили, что они из какой-то госструктуры. Да, некоторых узнают местные жители, но участие представителей власти в голосовании — не новая для нас ситуация, она началась в городах Витебщины, и там большинство получил Павел Северинец. И пока Павел получал большинство голосов, какой-то реакции на участие в голосовании чиновников у него не было. А когда на Брестчине, где моя команда хорошо поработала информационно — разослала уведомления о встрече в соцсетях, я получил голоса поддержки, у Северинца появились вопросы. Мне его реакция непонятна. Я абсолютно не согласен, что какое-то там большинство представляло госструктуры. В Столине я попросил тех, кто хочет перемен в Беларуси, поднять руки. И большинство это сделало. Так если БРСМ считает, что надо менять власть, то это же хорошо, работаем дальше, никакой паники, — говорит Губаревич.

В общем «зачете» лидирует пока Северинец — 339 голосов, потом идет Юрий Губаревич — 201 голос, Николай Козлов — 47 голосов, Ольга Ковалькова — 20 голосов и Алексей Янукевич — 14 голосов. Вопрос о продолжении праймериз в связи с появившимися «угрозами» и его формате кандидаты планируют обсудить на Совете штаба «Народного голосования».