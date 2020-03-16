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На торгах 16 марта рубль ослаб к доллару и евро

16.03.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 марта белорусский рубль снизился на негативе по коронавирусу.

Доллар вырос на 1%, или на BYN 0,0234 — до 2,3636 рубля.

Евро подорожал на 0,93%, или на BYN 0,0243 — до 2,6391 рубля.

Российский рубль упал на 0,83%, или на BYN 0,0264 — до 3,1694 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Ситуация на мировых рынках по-прежнему нестабильна. TheBell сообщает, что 16 марта цены на нефть начали опускаться. По состоянию на 09.20 майские фьючерсы на Brent подешевели на 5,47%, до $ 32 за баррель, на нефть WTI — на 5,47%, до $ 30,86 за баррель. В пятницу, 13 марта, цены на нефть поддержало введение режима чрезвычайной ситуации в США. Дональд Трамп анонсировал закупки «значительного количества нефти» для госрезерва. На одном этом заявлении цена на нефть выросла на 6% и достигла $ 35 за баррель Brent.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин также объявил о мерах, которые власти принимают для борьбы с последствиями распространения коронавируса. Среди них: формирование антикризисного фонда в размере 300 млрд российских рублей; для туристической и авиационной отрасли будет действовать отсрочка по взысканию налогов; с 17 марта будут отменены ограничения в городах для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети. Премьер также поручил оперативно принять законопроект, разрешающий онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку. Власти обещают расширить льготное кредитование бизнеса, сообщает РБК.

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Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 марта белорусский рубль снизился на негативе по коронавирусу.
 
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