В Дятловском и Свислочском районах - новые руководители

Источник материала: Tut.by

В двух районе Гродненской области — новые руководители райисполкомов. Так, Александр Лукашенко назначил бывшего главного идеолога Гродненского облисполкома Александра Версоцкого председателем Свислочского райисполкома, а директора ОАО «Принеманский» Андрея Садовского — председателем Дятловского райисполкома, сообщает пресс-служба президента.



Александр Версоцкий. Фото: region.grodno.by

43-летний Александр Версоцкий с 2016 года работал начальником главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета.

Родился в деревне Куцевичи Ошмянского района. Окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, в 2008 году — Академию управления при Президенте. Работал учителем в одной из школ Сморгони, потом методистом информационно-методического центра управления образования Сморгонского райисполкома, директором сморгонской средней школы № 1, заместителем председателя Сморгонского райисполкома, начальником управления культуры облисполкома, потом — первым заместителем начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома, а с 2016 года — его начальником.



Фото: region.grodno.by

Андрей Садовский до настоящего времени возглавлял сельхозпредприятие «Принеманский» в Новогрудском районе. Является депутатом Гродненского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва.

Напомним, ранее Дятловским районом руководил 53-летний Александр Дубовик, Свислочским — 54-летний Владимир Онищик.