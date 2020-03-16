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В Дятловском и Свислочском районах - новые руководители

16.03.2020 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В двух районе Гродненской области — новые руководители райисполкомов. Так, Александр Лукашенко назначил бывшего главного идеолога Гродненского облисполкома Александра Версоцкого председателем Свислочского райисполкома, а директора ОАО «Принеманский» Андрея Садовского — председателем Дятловского райисполкома, сообщает пресс-служба президента.


Александр Версоцкий. Фото: region.grodno.by

43-летний Александр Версоцкий с 2016 года работал начальником главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета.

Родился в деревне Куцевичи Ошмянского района. Окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, в 2008 году — Академию управления при Президенте. Работал учителем в одной из школ Сморгони, потом методистом информационно-методического центра управления образования Сморгонского райисполкома, директором сморгонской средней школы № 1, заместителем председателя Сморгонского райисполкома, начальником управления культуры облисполкома, потом — первым заместителем начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома, а с 2016 года — его начальником.


Фото: region.grodno.by

Андрей Садовский до настоящего времени возглавлял сельхозпредприятие «Принеманский» в Новогрудском районе. Является депутатом Гродненского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва.

Напомним, ранее Дятловским районом руководил 53-летний Александр Дубовик, Свислочским — 54-летний Владимир Онищик.

 
 
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В двух районе Гродненской области - новые руководители райисполкомов. Так, Александр Лукашенко назначили бывшего главного идеолога Гродненского облисполкома...
 
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