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На Витебщине - новые главы районов (в том числе и Докшицкого, вместо замешанного в инциденте на охоте)

16.03.2020 13:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 16 марта назначил трех новых председателей райисполкомов в Витебской области, а также нового главу областного Комитета госконтроля, сообщает АТН.

Председателем Бешенковичского райисполкома стала Галина Унукович. До этого она была главой райсовета депутатов в Глубоком.

Докшицкий райисполком возглавил Олег Коваленок. Напомним, предыдущий глава района Олег Пинчук, предположительно, случайно застрелил на охоте своего друга, предпринимателя Валерия Янчака.

Руководить Сенненским районом теперь будет Игорь Мороз.

Новый глава и в областном Комитете госконтроля — это Владимир Годяцкий. Раньше он был первым замом руководителя этого ведомства. А предыдущий начальник регионального КГК — Вадим Зарянкин, теперь мэр Витебска.

 
 
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Александр Лукашенко 16 марта назначил трех новых председателей райисполкомов в Витебской области, а также нового главу областного Комитета госконтроля.
 
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