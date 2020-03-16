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На Витебщине - новые главы районов (в том числе и Докшицкого, вместо замешанного в инциденте на охоте)
16.03.2020 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 16 марта назначил трех новых председателей райисполкомов в Витебской области, а также нового главу областного Комитета госконтроля,
Председателем Бешенковичского райисполкома стала Галина Унукович. До этого она была главой райсовета депутатов в Глубоком.
Докшицкий райисполком возглавил Олег Коваленок. Напомним, предыдущий глава района Олег Пинчук, предположительно,
Руководить Сенненским районом теперь будет Игорь Мороз.
Новый глава и в областном Комитете госконтроля — это Владимир Годяцкий. Раньше он был первым замом руководителя этого ведомства. А предыдущий начальник регионального КГК — Вадим Зарянкин, теперь
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На Витебщине - новые главы районов (в том числе и Докшицкого, вместо замешанного в инциденте на охоте)
Александр Лукашенко 16 марта назначил трех новых председателей райисполкомов в Витебской области, а также нового главу областного Комитета госконтроля.
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