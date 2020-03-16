Лукашенко назначил новые кадры в Минской области

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в понедельник произвел ряд кадровых назначений, часть из которых касаются Минской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Первым заместителем председателя Минского облисполкома назначен Сергей Левкович. Ранее он являлся председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, а до этого возглавлял Узденский район.



Сергей Левкович. Фото с сайта Mlyn.by

Заместителем председателя Минского облисполкома стал Александр Кручанов. Сейчас он занимает должность председателя комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома, а до февраля 2019 года он был первым заместителем министра архитектуры и строительства Республики Беларусь.



Александр Кручанов. Фото с сайта realt.by

Владимира Юргевича назначили председателем Минского райисполкома. В 2014 году он стал заместителем председателя Минского райисполкома, а в августе 2018 — первым заместителем председателя.



Владимир Юргевич. Фото с сайта Mlyn.by

Председателем Смолевичского райисполкома назначен Андрей Ратомский. На данный момент он возглавляет одно из сельскохозяйственных предприятий Несвижского района — ОАО «Новая жизнь», — а также является членом Несвижского районного совета депутатов, председателем постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.



Андрей Ратомский. Фото с сайта издания «Нясвіжскія навіны»