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Лукашенко назначил новые кадры в Минской области
16.03.2020 13:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко в понедельник произвел ряд кадровых назначений, часть из которых касаются Минской области. Об этом
Первым заместителем председателя Минского облисполкома назначен Сергей Левкович. Ранее он являлся председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, а до этого возглавлял Узденский район.
Заместителем председателя Минского облисполкома стал Александр Кручанов. Сейчас он занимает должность председателя комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома, а до февраля 2019 года он был первым заместителем министра архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Владимира Юргевича назначили председателем Минского райисполкома. В 2014 году он стал заместителем председателя Минского райисполкома, а в августе 2018 — первым заместителем председателя.
Председателем Смолевичского райисполкома назначен Андрей Ратомский. На данный момент он возглавляет одно из сельскохозяйственных предприятий Несвижского района — ОАО «Новая жизнь», — а также является членом Несвижского районного совета депутатов, председателем постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
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Сменились заместители председателя Миноблисполкома, Минского райисполкома, назначен новый глава Смолевичского района.
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