|
«А нам что делать со своими обязательствами?» Бизнес стал получать «письма счастья» от сельхоздолжников
16.03.2020 13:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кредиторы сельхозпредприятий Витебской области начали получать «письма счастья» от своих должников. Бизнес недоумевает: указом президента № 70 их вынуждают смириться с неплатежами должников. При этом о компенсации убытков добросовестными предпринимателям речи не идет. Бизнес опасается, что в и без того крайне непростых условиях пандемии коронавируса, обвалившей рынки, они будут поставлены на грань выживания, рассказал TUT.BY исполнительный директор Общественное объединение «Ассоциация нанимателей и предпринимателей» Витебской области Владимир Лукьянов.
— То, что прописано в указе — аморально по отношению к бизнесу! Нас ставят перед фактом — или согласие на рассрочку задолженности на 15 лет (а это вообще для бизнеса не реально), или, в случае несогласия с первым вариантом, автоматически действует отсрочка на один год и рассрочка — на два года. А нам что делать с этими долгами, со своими обязательствами? — недоумевает исполнительный директор Ассоциации.
Владимир Лукьянов обращает внимание на то, что указ нарушает директиву президента № 4 о развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности, предполагающей обязательное общественное обсуждение проектов актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности.
Напомним, первоначально Лукашенко скептично отозвался о создании в Витебской области суперкрупного холдинга, который бы занял две трети территории области, напомнив, что уже есть отрицательный опыт четырех холдингов из пяти.
Перечень организаций, входящих в суперхолдинг,
Как озвучивалось на
— Никакого порядка компенсации потерь для кредиторов нет. По нашей информации, отдельные предприятия прекращают поставки своей продукции должникам. Новых поставщиков (в случае необходимости) придется выбирать по тендеру, на что требуется время, в итоге не исключена вероятность остановки производственных процессов, — рассказал Лукьянов.
Он отметил, что при обращении к нотариусу для получения нотариальной надписи на взыскание долгов, предприятиям уже отказывают со ссылкой на указ и соответствующие письма от предприятий из перечня.
— Вопрос: за чей счет банкет? Сколько долгов повисает таким образом и что с ними делать бизнесу? — резюмирует исполнительный директор Ассоциации.
Документом прописаны многочисленные льготы, отсрочки и рассрочки и освобождения от уплаты по всем видам долгов (от платежей в бюджет и долгов по кредитам до расчетов за энергоносители, оплаты штрафа, наложенного Комитетом госконтроля). К примеру, рассрочка долгов по налогам дается на 15 лет. По платежам за топливно-энергетические ресурсы предусмотрена отсрочка до конца года и рассрочка до 2028 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«А нам что делать со своими обязательствами?» Бизнес стал получать «письма счастья» от сельхоздолжников
Кредиторы сельхозпредприятий Витебской области начали получать «письма счастья» от своих должников.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)