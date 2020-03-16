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«А нам что делать со своими обязательствами?» Бизнес стал получать «письма счастья» от сельхоздолжников

16.03.2020 13:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кредиторы сельхозпредприятий Витебской области начали получать «письма счастья» от своих должников. Бизнес недоумевает: указом президента № 70 их вынуждают смириться с неплатежами должников. При этом о компенсации убытков добросовестными предпринимателям речи не идет. Бизнес опасается, что в и без того крайне непростых условиях пандемии коронавируса, обвалившей рынки, они будут поставлены на грань выживания, рассказал TUT.BY исполнительный директор Общественное объединение «Ассоциация нанимателей и предпринимателей» Витебской области Владимир Лукьянов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— То, что прописано в указе — аморально по отношению к бизнесу! Нас ставят перед фактом — или согласие на рассрочку задолженности на 15 лет (а это вообще для бизнеса не реально), или, в случае несогласия с первым вариантом, автоматически действует отсрочка на один год и рассрочка — на два года. А нам что делать с этими долгами, со своими обязательствами? — недоумевает исполнительный директор Ассоциации.

Владимир Лукьянов обращает внимание на то, что указ нарушает директиву президента № 4 о развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности, предполагающей обязательное общественное обсуждение проектов актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности.

Напомним, первоначально Лукашенко скептично отозвался о создании в Витебской области суперкрупного холдинга, который бы занял две трети территории области, напомнив, что уже есть отрицательный опыт четырех холдингов из пяти. Отметил президент и «колоссальную сумму государственной поддержки», которую получит область согласно документу.

Перечень организаций, входящих в суперхолдинг, указом не оговорен, его до 1 марта должно было определить правительство и Витебский облисполком. Получить этот список Ассоциации пока не удалось, но «письма счастья» уже получены от Толочинского райагросервиса, Витебского мясокомбината". Объем долговых обязательств перед субъектами хозяйствования, которые окажутся автоматически отсрочены и рассрочены, не известен.

Как озвучивалось на совещании у главы государства, общая сумма долгов области составляет 3 млрд рублей. Премьер-министр предлагал признать, что погасить их предприятия не смогут. Президент потребовал, чтобы долги все-таки возвращали.

— Никакого порядка компенсации потерь для кредиторов нет. По нашей информации, отдельные предприятия прекращают поставки своей продукции должникам. Новых поставщиков (в случае необходимости) придется выбирать по тендеру, на что требуется время, в итоге не исключена вероятность остановки производственных процессов, — рассказал Лукьянов.

Он отметил, что при обращении к нотариусу для получения нотариальной надписи на взыскание долгов, предприятиям уже отказывают со ссылкой на указ и соответствующие письма от предприятий из перечня.

— Вопрос: за чей счет банкет? Сколько долгов повисает таким образом и что с ними делать бизнесу? — резюмирует исполнительный директор Ассоциации.

Документом прописаны многочисленные льготы, отсрочки и рассрочки и освобождения от уплаты по всем видам долгов (от платежей в бюджет и долгов по кредитам до расчетов за энергоносители, оплаты штрафа, наложенного Комитетом госконтроля). К примеру, рассрочка долгов по налогам дается на 15 лет. По платежам за топливно-энергетические ресурсы предусмотрена отсрочка до конца года и рассрочка до 2028 года.

 
 
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Кредиторы сельхозпредприятий Витебской области начали получать «письма счастья» от своих должников.
 
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