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ВВП Беларуси в январе-феврале снизился на 0,6%
16.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ВВП Беларуси в январе — феврале 2020 года снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил почти Br19,5 млрд, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января — февраля 2019 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе — феврале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 103,7%.
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ВВП Беларуси в январе — феврале 2020 года снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете....
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