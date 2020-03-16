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ВВП Беларуси в январе-феврале снизился на 0,6%

16.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВВП Беларуси в январе-феврале снизился на 0,6%

ВВП Беларуси в январе — феврале 2020 года снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил почти Br19,5 млрд, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января — февраля 2019 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе — феврале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 103,7%.

https://www.belta.by/

 
 
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ВВП Беларуси в январе — феврале 2020 года снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете....
 
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