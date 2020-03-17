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МТС расширяет линейку тарифов «Супер»
17.03.2020 14:57 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В линейке «Супер» появились новые тарифы — «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50». Абонентам доступен увеличенный объем интернет-трафика, безлимиты на мессенджеры, соцсети, YouTube и бесплатный доступ к
Кроме того, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ интернета в роуминге в месяц.
Подключившись на тарифные планы «
*После окончания акционного периода стоимость абонентской платы для абонентов, подключившихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, «Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 35 рублей в месяц.
Сменить тарифный план можно с помощью приложения «
С 17 марта 2020 года тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не осуществляются.
Подробнее о новых тарифных планах читайте
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В линейке «Супер» появились новые тарифы — «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50».
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