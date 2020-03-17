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МТС расширяет линейку тарифов «Супер»

17.03.2020 14:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В линейке «Супер» появились новые тарифы — «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50». Абонентам доступен увеличенный объем интернет-трафика, безлимиты на мессенджеры, соцсети, YouTube и бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi.

Кроме того, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ интернета в роуминге в месяц.

Подключившись на тарифные планы «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50» до 31 мая 2020 года, пользователи получат бесплатный безлимитный интернет на 3 месяца. Также в рамках акции в течение 90 дней для новых абонентов действует скидка на абонентскую плату*.

 

«Супер 10»

«Супер 25»

«Супер max 50»

Пакеты интернета

10 ГБ

25 ГБ

50 ГБ

Безлимиты

Мессенджеры, соцсети

YouTube, мессенджеры, соцсети

YouTube, мессенджеры, соцсети

Доступ к онлайн-кинотеатру ivi

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Минуты на МТС и другие сети

400

Безлимит

Безлимит

Ежемесячна плата

13,50 рубля со скидкой*

16,50 рубля со скидкой*

20,50 рубля со скидкой*

*После окончания акционного периода стоимость абонентской платы для абонентов, подключившихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, «Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 35 рублей в месяц.

Сменить тарифный план можно с помощью приложения «Мой МТС».

С 17 марта 2020 года тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не осуществляются.

Подробнее о новых тарифных планах читайте здесь.

 
 
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В линейке «Супер» появились новые тарифы — «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50».
 
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