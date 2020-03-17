ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Госпрограмма по управлению госфинансами и регулированию финрынка утверждена в Беларуси

17.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Госпрограмма по управлению госфинансами и регулированию финрынка утверждена в Беларуси

Госпрограмма направлена на повышение эффективности системы управления государственными финансами, развитие отдельных сегментов финансового рынка.

Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года утверждена постановлением Совета Министров от 12 марта 2020 года №143, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В нее включены восемь подпрограмм по таким направлениям: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления госфинансами, управление госдолгом, долгом органов местного управления и самоуправления, налоговое и таможенное регулирование и администрирование, эффективное функционирование рынка ценных бумаг. Отдельные подпрограммы разработаны для развития страховой деятельности, регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита в корпоративном секторе, госрегулирования в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями.

Ответственным заказчиком госпрограммы определено Министерство финансов. В ее выполнении будут участвовать различные госорганы и госорганизации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организации, которые занимаются посреднической деятельностью на финансовом рынке, и другие.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпрограмма направлена на повышение эффективности системы управления государственными финансами, развитие отдельных сегментов финансового рынка....
 
Новости дня
Новости экономики
 
МТС расширяет линейку тарифов «Супер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика