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Госпрограмма по управлению госфинансами и регулированию финрынка утверждена в Беларуси
17.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Госпрограмма направлена на повышение эффективности системы управления государственными финансами, развитие отдельных сегментов финансового рынка.
Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года утверждена постановлением Совета Министров от 12 марта 2020 года №143,
В нее включены восемь подпрограмм по таким направлениям: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления госфинансами, управление госдолгом, долгом органов местного управления и самоуправления, налоговое и таможенное регулирование и администрирование, эффективное функционирование рынка ценных бумаг. Отдельные подпрограммы
Ответственным заказчиком госпрограммы определено Министерство финансов. В ее выполнении будут участвовать различные госорганы и госорганизации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организации, которые занимаются посреднической деятельностью на финансовом рынке, и другие.
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Госпрограмма направлена на повышение эффективности системы управления государственными финансами, развитие отдельных сегментов финансового рынка....
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