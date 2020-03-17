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Лукашенко заявил о провале экспорта в Беларуси

17.03.2020 13:45 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экспорт был в прошлом году провален, растут объемы импорта, а основным драйвером ВВП стал внутренний спрос.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по итогам работы экономики 2019 года, сообщает пресс-служба президента 17 марта.

«Экспорт - приоритет пятилетки, а мы не только не осваиваем новые рынки, но и теряем традиционные. Я требую, чтобы премьер-министр отдельно доложил, в чем причины и что делается, чтобы исправить такое положение. Сегодня это вопрос нашего выживания. Отсюда все: и цены на нефть, и цены внутри страны, и курс белорусского рубля», - сказал Лукашенко.

По словам президента, особого внимание требует состояние госсектора, однако решения по его улучшению не должны затрагивать бюджет. Он потребовал, чтобы госпредприятия были локомотивом экономики, а не тяжким грузом. Должны показать более высокие темпы развития и ряд районов.

По его словам, несмотря на рост доходов, зарплаты и пенсий, уменьшение инфляции и внешнего долга, не достигнуты 4 показателя из 7 важнейших. Эффективность деятельности правительства и Нацбанка оценивается по наращиванию экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и увеличении ВВП.

«Прирост 1,2%, мягко говоря, - очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба (я имею в виду и регионы в том числе) по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг. А ведь это базовые вопросы, от прогресса которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу», - заметил Лукашенко.

Президент недоволен медленным устранением ключевых проблем, которые сдерживают рост экономики. «Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям», - сказал Лукашенко. 

Он констатировал, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. «Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?» - спросил глава государства. 

Много внимания уделяется ценам на нефть и курсу валют в странах - торговых партнерах, ограничениям с их стороны для Беларуси. Все эти факторы должны учитываться, но не быть ориентиром и главными критериями в деятельности. «Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми», - подчеркнул президент.

В текущей пятилетке ощутимых результатов нет. «Традиционные сектора экономики не показали былой отдачи, доля всех видов производства в ВВП в шесть раз больше, чем у предприятий IT-сектора и связи. Но вклад в общий прирост экономики у них почти одинаков», - констатировал глава государства. Президент отметил, что экспорт был в прошлом году провален, растут объемы импорта, а основным драйвером ВВП стал внутренний спрос.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас доложил, что в 2019 году правительству удалось сохранить важнейшие макроэкономические пропорции и обеспечить сбалансированное развитие.

Президент при назначении нового правительства поставил основную задачу – обеспечить рост доходов граждан. Зарплата в среднем по стране на конец года составила 1240 рублей. В бюджетном секторе, как и обещали, вышли на соотношение 80% при средней зарплате в 993 рубля. Оплата труда педагогических и медработников увеличивается. Пенсии выросли на 20%, а с учетом инфляции - на 13,4%. Это самый высокий темп за последние 5 лет.

По мнению Румаса, за год существенно улучшены качественные показатели развития. «Инфляция - на минимальном уровне. Получено оптимальное внешнеторговое сальдо с очередным рекордом по экспорту услуг, обеспечена устойчивость на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. Своевременно исполнены валютные обязательства государства, при этом золотовалютные резервы достигли рекордного уровня - $9,4 млрд», - констатировал он.

Премьер считает, что бюджет по итогам 2019 года исполнен лучше, чем планировали. Вместе с тем он обозначил и ряд существующих проблем, в числе которых - отсутствие запланированного экономического роста, его темпы ниже среднемировых.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Экспорт был в прошлом году провален, растут объемы импорта, а основным драйвером ВВП стал внутренний спрос.
 
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