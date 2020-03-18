ЕЭК согласовала продление госрегулирования цен на сахар в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый кристаллический сахар в Беларуси с 31 марта до 31 декабря 2020 года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

«Ранее в соответствии с Договором о ЕАЭС в Беларуси с 1 января по 30 марта было введено госрегулирование, — отметили в ЕЭК. — Установлены предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и реализуемый в Беларуси сахар, а также предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%. Основанием для введения государственного ценового регулирования было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства белого сахара как в странах Евразийского экономического союза, так и на мировом рынке».

Введение данной меры позволило устранить негативное влияние диспаритета цен на продукт на внутреннем рынке Беларуси и стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских производителей. Решение Коллегии ЕЭК помогает закрепить этот экономический эффект.

«Следует отметить, что введение Республикой Беларусь временного государственного регулирования цен на сахар не мешает входу на рынок этой страны предприятий других государств-членов, а также не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом», — подчеркнули в ЕЭК.

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