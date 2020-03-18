МИД: порядка 1100 граждан Беларуси находятся за рубежом по линии только белорусских туроператоров

Источник материала: Tut.by

Введение рядом стран мира жестких ограничительных мер по въезду иностранцев спровоцировало сложную ситуацию с возвращением на родину граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С момента начала «острой фазы» по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусские загранучреждения помогли вернуться домой более 1700 гражданам Беларуси. Как отмечают в МИД, эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине.

— Только за сегодняшний день, помимо прочего, удалось обеспечить возвращение с территории Литвы группы из более 400 белорусских детей и сопровождающих их взрослых, проходивших реабилитацию в санатории «Друскининкай». На особом контроле находится ситуация с возвращением группы белорусских граждан из санатория в Юрмале: речь идет о 136 белорусских детях и сопровождающих их лицах, — заявил Глаз.

В ближайшие дни помощь в возвращении на родину может понадобиться порядка 1200 белорусским гражданам — они находятся «в ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий». Еще порядка 1100 человек находятся за рубежом по линии только белорусских туристических операторов, в том числе в отдаленных странах. Большое число белорусов — в Египте.

— Ситуация остается сложной, вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено. Работа ведется в плотном контакте со всеми заинтересованными государственными органами Беларуси, осуществляется плотное взаимодействие с ОАО «Белавиа», — отмечают в МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращает внимание: национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны ЕС, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям. С 29 марта ОАО «Белавиа» планирует запуск рейса Минск — Вена. Достигнута договоренность о продолжении выполнения рейсов компанией в Египет до 31 марта специально для обеспечения возможности выезда граждан Беларуси.

Всеми указанными рейсами имеют право и активно пользуются для возвращения также граждане России и других государств.

Что касается ситуации с Россией и транзитом через Москву (белорусы транзитом могут проехать только через аэропорт Домодедово и Шереметьево), то белорусская сторона до сих пор не получила детальной информации о порядке пропуска граждан Беларуси.

— Развернутая официальная информация по детальному порядку транзитного пропуска граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска на территории России в МИД до настоящего момента не поступала. Продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из ГОА и Шри-Ланки, — заявил Анатолий Глаз.

Посольство Беларуси в Индии также собирает данные о всех гражданах Беларуси, которые находятся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеш и пока лишены возможности вернуться на родину.

В МИД отмечают: по данным статистики Государственного пограничного комитета, белорусы продолжают выезжать за рубеж, несмотря на озвученные рекомендации МИД.

— В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем воздержаться в данный период от зарубежных поездок, — говорят в МИД.