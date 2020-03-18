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Путин рассказал, почему Беларусь не возобновляет транспортное сообщение с Крымом
18.03.2020 20:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Так Владимир Путин
— Не ставьте президента Беларуси в сложное положение. Он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или отсутствии таковой для перевозчиков, — заявил Путин, отвечая на вопрос главы региональной автономии «Белорусы Крыма» Романа Чегринца, который пожаловался на отсутствие транспортного сообщения Беларуси с Крымом. Как рассказал Чегринец, они обращались в авиакомпанию «Белавиа» и к Белорусской железной дороге, но там им ответили, что это «экономически нецелесообразно».
Он также отметил, что «Беларусь имеет право» как суверенное и независимое государство «проводить ту политику, которую считает целесообразной и полезной для себя». Но в то же время выразил надежду, что со временем эти вопросы будут решены.
— Мы со своей стороны делали и будем делать все, чтобы люди, которые проживают в Крыму, не чувствовали никаких ограничений, — заверил он главу региональной автономии «Белорусы Крыма».
Владимир Путин 18 марта прибыл с рабочей поездкой в Крым. Визит приурочен к шестой годовщине вхождения полуострова в состав России.
Министерство иностранных дел Украины по этому поводу
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Он также отметил, что «Беларусь имеет право» как суверенное и независимое государство «проводить ту политику, которую считает целесообразной и полезной для себя»....
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