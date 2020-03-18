ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Обновлённые банкноты 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта

18.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Обновлённые банкноты 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта
Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей 2020 года выпуска будут введены в обращение с 23 марта 2020 года. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2020 года № 74 в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот.

Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 20 и 50 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50 белорусских рублей еще и изображения с цветопеременным эффектом.

В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 20 и 50 белорусских рублей, внесены следующие изменения:

  • исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;
  • приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;
  • вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2020»;
  • надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на банкноте номиналом 50 рублей заменена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».

Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе «Банкноты и монеты» 23 марта 2020 года. Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом «Гознак» (Российская Федерация).

– Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь, подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято Правлением Национального банка Республики Беларусь в сентябре 2018 года. В мае 2019 года в обращение были введены обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей 2020 года выпуска будут введены в обращение с 23 марта 2020 года. Об этом сообщили в управлении...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк примет меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика