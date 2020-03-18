Обновлённые банкноты 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта

Источник материала: Полесская правда



Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей 2020 года выпуска будут введены в обращение с 23 марта 2020 года. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2020 года № 74 в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот.

Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 20 и 50 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50 белорусских рублей еще и изображения с цветопеременным эффектом.

В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 20 и 50 белорусских рублей, внесены следующие изменения:

исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;

приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;

вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2020»;

надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на банкноте номиналом 50 рублей заменена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».

Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе «Банкноты и монеты» 23 марта 2020 года. Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом «Гознак» (Российская Федерация).

– Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь, подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято Правлением Национального банка Республики Беларусь в сентябре 2018 года. В мае 2019 года в обращение были введены обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей.