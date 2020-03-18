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Обновлённые банкноты 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта
18.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2020 года № 74 в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот.
Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 20 и 50 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50 белорусских рублей еще и изображения с цветопеременным эффектом.
В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 20 и 50 белорусских рублей, внесены следующие изменения:
Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе «Банкноты и монеты» 23 марта 2020 года. Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом «Гознак» (Российская Федерация).
Напомним,
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> Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей 2020 года выпуска будут введены в обращение с 23 марта 2020 года. Об этом сообщили в управлении...
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