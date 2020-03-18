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Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Болгарии из-за птичьего гриппа

18.03.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Болгарии из-за птичьего гриппа

Фото из архива
Беларусь ограничивает ввоз птицы из Пловдивской области Болгарии из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Пловдивской области зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь с территории Пловдивской области.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

БелТА

 
 
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Фото из архива Беларусь ограничивает ввоз птицы из Пловдивской области Болгарии из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента
 
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