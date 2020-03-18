|
Нацбанк принимает ряд контрциклических мер по повышению возможностей банков поддерживать реальный сектор
18.03.2020 16:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правление Нацбанка Беларуси приняло решение о применении ряда контрциклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
В частности, до 31 декабря 2020 года включительно изменяются отдельные пруденциальные требования:
1. При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право:
— не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника;
— не признавать задолженность реструктуризированной вне зависимости от количества внесенных в соответствующие договоры изменений на основе оценки денежного потока должника и его способности исполнять обязательства перед банком.
2. Банкам предоставляется право осуществлять кредитование в пределах норматива максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), который устанавливается в размере 35% от нормативного капитала банка.
3. Значения минимального размера нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливаются в размере, действующем на 1 марта 2020 г., без применения индексации.
Кроме того, Нацбанк в адрес наблюдательных советов (советов директоров) банков направит рекомендации в части приоритетного направления в 2020 году прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, а также неосуществления в текущем году выплат дивидендов акционерам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк принимает ряд контрциклических мер по повышению возможностей банков поддерживать реальный сектор
Правление Нацбанка Беларуси приняло решение о применении ряда контрциклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)