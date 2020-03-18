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Нацбанк принимает ряд контрциклических мер по повышению возможностей банков поддерживать реальный сектор

18.03.2020 16:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правление Нацбанка Беларуси приняло решение о применении ряда контрциклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В частности, до 31 декабря 2020 года включительно изменяются отдельные пруденциальные требования:

1. При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право:

— не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника;

— не признавать задолженность реструктуризированной вне зависимости от количества внесенных в соответствующие договоры изменений на основе оценки денежного потока должника и его способности исполнять обязательства перед банком.

2. Банкам предоставляется право осуществлять кредитование в пределах норматива максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), который устанавливается в размере 35% от нормативного капитала банка.

3. Значения минимального размера нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливаются в размере, действующем на 1 марта 2020 г., без применения индексации.

Кроме того, Нацбанк в адрес наблюдательных советов (советов директоров) банков направит рекомендации в части приоритетного направления в 2020 году прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, а также неосуществления в текущем году выплат дивидендов акционерам.

 
 
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Правление Нацбанка Беларуси приняло решение о применении ряда контрциклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой...
 
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