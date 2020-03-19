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Бизнесмену, который не хотел возвращать долг «Могилевлифтмашу», дали 13 лет тюрьмы в Туркменистане
19.03.2020 18:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура добилась того, чтобы в Туркменистане прошел суд над предпринимателем, который задолжал «Могилевлифтмашу» 318 150 долларов. Ипэшника признали мошенником, осудили на 13 лет и постановили вернуть деньги предприятию,
Генпрокуратура отправила своим коллегам в Туркменистан материалы уголовного дела в ноябре 2019 года. Гражданина Туркменистана Мурадова обвиняли в мошенничестве и фальсификации доказательств.
Туркменские силовики после проверки квалифицировали действия Мурадова как мошенничество, изготовление и использование поддельного документа.
Суд в итоге установил, что директор индивидуального предприятия «Асуда Туркмен» Мурадов в сентябре 2014 года взял лифтовое оборудование у ОАО «Могилевлифтмаш» и не заплатил за него. А когда предприятие через суд попыталось вернуть деньги, бизнесмен представил подложные контракты, пытаясь убедить суд в том, что белорусское предприятие не вправе требовать от него оплаты лифтов.
Позднее в арбитражный суд Туркменистана он представил подложный трехсторонний договор о переводе обязательств по оплате поставленных лифтов, в котором также содержались недостоверные сведения.
В итоге районный суд в Ашхабаде признал Мурадова виновным в мошенничестве, изготовлении и использовании поддельного документа и приговорил к 13 годам лишения свободы. Долг «Могилевлифтмаш» он также должен вернуть. Приговор вступил в законную силу.
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Предприниматель даже предоставлял суду липовые документы, лишь бы не платить. Сумма ущерба - 318 тысяч долларов.
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