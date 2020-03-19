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МИД: Белорусы, выезжающие сейчас за рубеж, должны отдавать себе отчет, что делают это на свой страх и риск

19.03.2020 19:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, только за последние трое суток за рубеж выехало около 11 тысяч белорусов. Выезжают, несмотря на четкие рекомендации МИД воздержаться от зарубежных поездок. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

МИД еще раз настоятельно рекомендует исключить поездки без особой необходимости за рубеж в данный острый период в связи с очевидными трудностями вернуться в Беларусь.

— Граждане, осуществляющие подобные шаги, должны отдавать себе отчет, что делают они это на свой страх и риск, — заявил Глаз.

По состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 2500 гражданам Беларуси, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом.

В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений находится уже более 1500 граждан, пребывающих за рубежом, которые потенциально могут обратиться за оказанием необходимого содействия в ближайшее время. Работа ведется на постоянной основе.

— В соответствии с установками главы государства осуществляется тесное взаимодействие по линии посольств Беларуси и России в Польше в целях решения всех возникающих вопросов по пересечению белорусско-польской границы гражданами России, следующими домой. Соответствующее взаимодействие также выстроено по линии других заинтересованных служб. Вопросы в настоящий момент решаются конструктивно, процесс идет, ситуация нормализуется, — отметил Глаз.

В МИД продолжают решать проблемные вопросы с возвращением белорусов из стран Юго-Восточной Азии. По первичным оценкам, в фокусе белорусских дипмиссий уже находятся более 100 человек. Дополнительно в ведомстве обращают внимание, что, по имеющимся предварительным данным, с 21 марта может быть временно приостановлено действие безвизового режима въезда граждан Республики Беларусь во Вьетнам.

— В частности, сегодня при содействии российский стороны и при активной вовлеченности дипмиссий Российской Федерации удалось решить вопрос по вылету из Таиланда в Москву группы белорусских граждан с детьми. Ожидается, что сегодня ночью они уже прибудут в аэропорт Внуково, — заявляют в МИД.

Пока остается сложным вопрос с возвращением белорусских граждан из Гоа и Шри-Ланки.

МИД также в контакте с заинтересованными российскими ведомствами ведет поиск оптимальных путей системного решения острого вопроса по транзиту граждан Беларуси через аэропорт Внуково.

— В настоящий момент сторонами намечены возможные совместные варианты выхода из сложившейся ситуации. Ожидаем более оперативной реакции на наши запросы от российских партнеров, — говорят в МИД.

 
 
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По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, только за последние трое суток за рубеж выехало около 11 тысяч белорусов.
 
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