Выходец из Следственного комитета возглавил футбольный клуб «Динамо-Брест»

Источник материала: Tut.by

«Динамо-Брест» объявило о назначении Сергея Воробьева генеральным директором футбольного клуба.



Фото: Динамо-Брест

«Сергей Воробьев пришел в структуру нашего клуба в 2019 году в качестве помощника генерального директора, теперь же специалист принимает новый вызов», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Воробьев имеет высшее юридическое образование. Кроме того, он окончил Академию управления при президенте по специальности «Государственное управление национальной экономикой».

До 2014 года состоял на государственной службе, затем занимал руководящие должности в юридических компаниях, пояснили в «Динамо-Брест».

Как выяснил TUT.BY, Воробьев до 2014 года работал в Следственном комитете. Был начальником главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК. Занимался рядом резонансных дел .

Несколько лет назад председателем набсовета клуба назначили бывшего зампреда СК Сергея Буйновского.