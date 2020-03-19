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Выходец из Следственного комитета возглавил футбольный клуб «Динамо-Брест»
19.03.2020 20:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Динамо-Брест» объявило о назначении Сергея Воробьева генеральным директором футбольного клуба.
«Сергей Воробьев пришел в структуру нашего клуба в 2019 году в качестве помощника генерального директора, теперь же специалист принимает новый вызов», — говорится в сообщении на
Воробьев имеет высшее юридическое образование. Кроме того, он окончил Академию управления при президенте по специальности «Государственное управление национальной экономикой».
До 2014 года состоял на государственной службе, затем занимал руководящие должности в юридических компаниях, пояснили в «Динамо-Брест».
Как выяснил TUT.BY, Воробьев до 2014 года работал в Следственном комитете. Был начальником главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК. Занимался рядом
Несколько лет назад председателем набсовета клуба назначили бывшего зампреда СК Сергея Буйновского.
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Сергей Воробьев пришел в структуру клуба в 2019 году в качестве помощника генерального директора.
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