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Нефть на дне: в России говорят о катастрофе, Беларусь выжидает

19.03.2020 21:42 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу дешевела до $19 за баррель. Это минимум с 2002 года.

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с февраля 2002 года.

«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — приводит информацию Argus РБК.

Отскок по цене произошел сегодня вечером. Стоимость нефти марки Brent выросла, достигнув на пике отметки $27,57, что на 11,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов (было $24,88). Достигнув пика, цены на нефть несколько снизились. К 19:50 стоимость барреля Brent составляла $27,27, барреля WTI — $25,14.

В России ситуацию с ценами на нефть называют катастрофической. «Даже те, кто это делал, не могли в страшном сне себе представить, что они будут продавать нефть по $25 — цена катастрофическая», - прокомментировал выход со сделки с ОПЕК, который привел к падению цен, Леонид Федун, совладелец ЛУКОЙЛа.

«Это действительно катастрофа как для России, так и для других нефтедобывающих стран, особенно для саудитов, у которых до разрыва сделки ОПЕК+ был дефицитный бюджет на уровне $50 млрд на текущий год. Чтобы он был бездефицитным, цена должна была быть порядка $80 за баррель. Поэтому текущая стоимость — естественно, катастрофа для всех нефтепроизводителей», - заявил «Коммерсанту» российский независимый эксперт в нефтегазовой отрасли Дмитрий Лютягин.

Эксперты говорят и о снижении рентабельности нефтепереработки вплоть до отрицательных значений.

Между тем, откуда и в каких объемах будет поставляться нефть в Беларусь, пока неизвестно. График экспорта нефти из РФ во втором квартале предусматривает поставку на белорусские НПЗ почти 6 млн тонн, хотя контрактов не заключено.

В концерне «Белнефтехим» TUT.BY сказали, что ведутся переговоры с разными компаниями по заключению контрактов на поставку нефти. Однако пока нет информации, которую можно огласить.

Напомним, что после падения цен на нефть позиции Беларуси и России в вопросах поставок сблизились, но сальдо уменшилось. Сторонам еще предстоит обсудить поставки энергоносителей.

 
 
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Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу дешевела до $19 за баррель. Это минимум с 2002 года.
 
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