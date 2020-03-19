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Нефть на дне: в России говорят о катастрофе, Беларусь выжидает
19.03.2020 21:42 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу дешевела до $19 за баррель. Это минимум с 2002 года.
Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с февраля 2002 года.
«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», —
Отскок по цене произошел сегодня вечером. Стоимость нефти марки Brent выросла, достигнув на пике отметки $27,57, что на 11,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов (было $24,88). Достигнув пика, цены на нефть несколько снизились. К 19:50 стоимость барреля Brent составляла $27,27, барреля WTI — $25,14.
В России ситуацию с ценами на нефть называют катастрофической. «Даже те, кто это делал, не могли в страшном сне себе представить, что они будут продавать нефть по $25 — цена катастрофическая», - прокомментировал выход со сделки с ОПЕК, который привел к падению цен, Леонид Федун, совладелец ЛУКОЙЛа.
«Это действительно катастрофа как для России, так и для других нефтедобывающих стран, особенно для саудитов, у которых до разрыва сделки ОПЕК+ был дефицитный бюджет на уровне $50 млрд на текущий год. Чтобы он был бездефицитным, цена должна была быть порядка $80 за баррель. Поэтому текущая стоимость — естественно, катастрофа для всех нефтепроизводителей», -
Эксперты говорят и о снижении рентабельности нефтепереработки вплоть до отрицательных значений.
Между тем, откуда и в каких объемах будет поставляться нефть в Беларусь, пока неизвестно. График экспорта нефти из РФ во втором квартале предусматривает поставку на белорусские НПЗ почти 6 млн тонн, хотя контрактов не заключено.
В концерне «Белнефтехим» TUT.BY
Напомним, что после падения цен на нефть позиции Беларуси и России
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Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу дешевела до $19 за баррель. Это минимум с 2002 года.
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