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Почти все лоты разобрали. Результаты аукциона по продаже изъятых участков с недостроями в Минском районе

20.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Боровлянский сельсовет в д. Лесковка выставлял на аукцион три участка с недостроями. Торги прошли по всем. На лоты было подано по 9, 8 и 8 заявок соответственно (лоты 1, 2, 3).

Лот № 1 — участок 15 соток - оснащен электричеством, газом и водопроводом. Готовность дома составляет 12%. Бетонный фундамент насчитывает 36 квадратных метров. Лот был выставлен на аукцион за 62 503,73 рубля, в том числе недострой – за 2 376,18 рубля. Купить участок на аукционе пожелали 9 человек. Он продан с молотка за 178.330 рублей, или 70.170 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Почти все лоты разобрали. Результаты аукциона по продаже изъятых участков с недостроями в Минском районе

Почти все лоты разобрали. Результаты аукциона по продаже изъятых участков с недостроями в Минском районе

На участок с незавершенкой в д. Белица Лошанского сельсовета подали 11 заявлений. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. Готовность строения составляет 12%. Фундамент жилого дома общей площадью 136 квадратных метров свайный железобетонный. Лот был выставлен на торги за 25 745,38 рубля, в том числе недострой – за 5 689,89 рубля.  Он ушел с молотка за 74.000 рублей, или 29.117 долларов США.


Почти все лоты разобрали. Результаты аукциона по продаже изъятых участков с недостроями в Минском районе

Самохваловичский сельсовет предложил на аукцион два участка с не завершенными строительством домами в д. Белица и три - в д. Слобода.

Самое большое количество заявлений – 13 – было подано на лот № 9. Участок № 106 находится в д. Слобода в массиве № 1 и насчитывает почти 14 соток. Из коммуникаций имеется электричество и газ. Готовность жилого дома составляет 12%. Он имеет свайный железобетонный фундамент общей площадью 146 квадратных метров. Лот был выставлен на торги за 35 999,62 рубля, в том числе жилой дом – за 5 944,13 рубля и реализован на аукционе за 150.379 рублей, или 59.171 доллар США.


Почти все лоты разобрали. Результаты аукциона по продаже изъятых участков с недостроями в Минском районе

Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион два участка в аг. Хатежино. На лот № 10 было подано 7 заявлений, на лот № 11 – 4 заявки.

Участок № 379 в Хатежино насчитывает 16 соток и находится в охранной зоне линии связи и радиофикации. Готовность жилого строения составляет 12%. Фундамент дома бетонный и насчитывает 111 квадратных метров. Лот был выставлен на аукцион за 45 664,01 рубль, в том числе недострой – за 7 516,48 рубля. Он продан с молотка за 102.200 рублей, или 40.214 долларов США.


Почти все лоты разобрали. Результаты аукциона по продаже изъятых участков с недостроями в Минском районе

Почти все лоты разобрали. Результаты аукциона по продаже изъятых участков с недостроями в Минском районе

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

Адрес уч-ка

Кадастровый

номер

Пло

ща

дь

(со-ток)

Кол-во

уч-ов

Инфраст-руктура

Хар-ка капстроения

Нач. цена пред-мета аукци-она, в том числе капстро-ения (руб.)

Цена про-

дажи

(руб.)

Цена про-дажи ($)

1

Боровлян-ский с/с, д. Лесковка, участок № 328

623680605601000499

14,9

9

электри-чество, газ, водо-провод

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 36 кв.м.)

62 503,73 (2 376,18)

178.330

70.170

2

Боровлян-ский с/с, д. Лесковка, участок № 477

623680605601001042

15,0

8

электри-чество, газ, водо-провод

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 210 кв.м.)

70 654,93 (10 527,38)

183.261

72.110

3

Боровлян-ский с/с, д. Лесковка, участок № 727

623680605601001107

16,0

3

электри-чество, газ, водо-провод

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 30%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 40 кв.м., стены – блоки газосиликатные, перекрытия – деревянные, полы - бетонные)

66 644,50 (6 516,95)

163.231

64.228

4

Минский район, Лошанский с/с, д. Бровки

623684001601000327

15,0

11

электри-чество, газ

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент свайный железобетонный, общей площадью 136 кв.м.)

25 745,38 (5 689,89)

74.000

29.117

5

Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Белица

623686300601000110

15,0

1

электри-чество

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 30%, в состав входит: фундамент, общей площадью 153 кв.м., стены – блоки газосиликатные, перегородки - кирпичные)

36 666,48 (16 610,99)

38.499

15.148

6

Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Белица, участок № 32 (массив № 1)

623686300601000183

16,5

4

электри-чество

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 93 кв.м.)

24 094,24 (4 038,75)

57.210

22.511

7

Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Слобода

623686304601000180

15,0

10

электри-чество, газ

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент, общей площадью 108 кв.м., подземный этаж, перекрытия – железобетонные, двери – металлические)

48 903,42 (18 847,93)

139.527

54.901

8

Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Слобода, участок № 5 (массив № 1)

623686304601000424

13,9

6

электри-чество, газ

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 6%, в состав входит: фундамент железобетонный)

34 775,60 (4 722,34)

92.520

36.405

9

Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Слобода, участок № 106 (массив № 1)

623686304601000455

13,9

13

электри-чество, газ

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент свайный железобетонный, общей площадью 146 кв.м.)

35 999,62 (5 944,13)

150.379

59.171

10

Минский район, Хатежин-ский с/с, аг. Хатежино, участок № 379

623687508101001018

16,0

7

Находит-ся в охранной зоне линии связи и радио-фикации

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 111 кв.м.)

45 664,01 (7 516,48)

102.200

40.214

11

Минский район, Хатежин-ский с/с, аг. Хатежино, участок № 382

623687508101000935

13,6

4

-

Не завершенное строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный)

48 285,11 (10 137,58)

85.540

33.658

12

Минский район, Шершунский с/с, д. Шершуны

623685820101000034

14,8

2

электри-чество

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 6%, в состав входит: фундамент свайный железобетонный, общей площадью 105 кв.м.)

11 057,91 (7 202,42)

17.809

7.007

13

Минский район, Шершунский с/с, д. Шершуны

623685820101000035

14,9

-

электри-чество

Не завершенное строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 6%, в состав входит: фундамент свайный железобетонный, общей площадью 150 кв.м.)

7 822,03 (3 966,54)

-

-

14

Минский район, Юзуфовский с/с, д. Мацки

623688206101000162

15,0

-

электри-чество, газ, водо-провод

Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 82%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 79 кв.м., стены – бревенчатые, перекрытия – деревянные, крыша – металлическая черепица, полы – дощатые, окна – деревянные, стеклопакеты, двери – деревянные,

цокольный этаж, стены – блоки бетонные фбс, перекрытия – деревянные,

сарай, готовность строения – 100%, навес, готовность строения – 100%)

32 676,63 (26 956,92)

-

-

Сегодня в Минском областном центре инвестиций и приватизации также прошел аукцион по продаже одного изъятого участка с недостроем в Смолевичском районе.

Земельный надел находится в Озерицко-Слободском сельсовете в д. Сосновая. Он насчитывает 12 соток и оснащен электричеством и газом. Жилой дом имеет бетонный фундамент, готовность строения – 12%. Начальная цена на лот составила 41 560,28 рублей, в том числе жилого дома - 11 425,60 рублей. Он реализован за 102.800 рублей, или 40.450 долларов США.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 3 апреля.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минском областном центре инвестиций и приватизации прошел аукцион по продаже изъятых у бывших собственников земельных участков с недостроенными...
 
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