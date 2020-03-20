Почти все лоты разобрали. Результаты аукциона по продаже изъятых участков с недостроями в Минском районе

Боровлянский сельсовет в д. Лесковка выставлял на аукцион три участка с недостроями. Торги прошли по всем. На лоты было подано по 9, 8 и 8 заявок соответственно (лоты 1, 2, 3).

Лот № 1 — участок 15 соток - оснащен электричеством, газом и водопроводом. Готовность дома составляет 12%. Бетонный фундамент насчитывает 36 квадратных метров. Лот был выставлен на аукцион за 62 503,73 рубля, в том числе недострой – за 2 376,18 рубля. Купить участок на аукционе пожелали 9 человек. Он продан с молотка за 178.330 рублей, или 70.170 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.