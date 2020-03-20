Почти все лоты разобрали. Результаты аукциона по продаже изъятых участков с недостроями в Минском районе

Боровлянский сельсовет в д. Лесковка выставлял на аукцион три участка с недостроями. Торги прошли по всем. На лоты было подано по 9, 8 и 8 заявок соответственно (лоты 1, 2, 3).
Лот № 1 — участок 15 соток - оснащен электричеством, газом и водопроводом. Готовность дома составляет 12%. Бетонный фундамент насчитывает 36 квадратных метров. Лот был выставлен на аукцион за 62 503,73 рубля, в том числе недострой – за 2 376,18 рубля. Купить участок на аукционе пожелали 9 человек. Он продан с молотка за 178.330 рублей, или 70.170 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На участок с незавершенкой в д. Белица Лошанского сельсовета подали 11 заявлений. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. Готовность строения составляет 12%. Фундамент жилого дома общей площадью 136 квадратных метров свайный железобетонный. Лот был выставлен на торги за 25 745,38 рубля, в том числе недострой – за 5 689,89 рубля. Он ушел с молотка за 74.000 рублей, или 29.117 долларов США.
Самохваловичский сельсовет предложил на аукцион два участка с не завершенными строительством домами в д. Белица и три - в д. Слобода.
Самое большое количество заявлений – 13 – было подано на лот № 9. Участок № 106 находится в д. Слобода в массиве № 1 и насчитывает почти 14 соток. Из коммуникаций имеется электричество и газ. Готовность жилого дома составляет 12%. Он имеет свайный железобетонный фундамент общей площадью 146 квадратных метров. Лот был выставлен на торги за 35 999,62 рубля, в том числе жилой дом – за 5 944,13 рубля и реализован на аукционе за 150.379 рублей, или 59.171 доллар США.
Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион два участка в аг. Хатежино. На лот № 10 было подано 7 заявлений, на лот № 11 – 4 заявки.
Участок № 379 в Хатежино насчитывает 16 соток и находится в охранной зоне линии связи и радиофикации. Готовность жилого строения составляет 12%. Фундамент дома бетонный и насчитывает 111 квадратных метров. Лот был выставлен на аукцион за 45 664,01 рубль, в том числе недострой – за 7 516,48 рубля. Он продан с молотка за 102.200 рублей, или 40.214 долларов США.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№
Адрес уч-ка
Кадастровый
номер
Пло
ща
дь
(со-ток)
Кол-во
уч-ов
Инфраст-руктура
Хар-ка капстроения
Нач. цена пред-мета аукци-она, в том числе капстро-ения (руб.)
Цена про-
дажи
(руб.)
Цена про-дажи ($)
1
Боровлян-ский с/с, д. Лесковка, участок № 328
623680605601000499
14,9
9
электри-чество, газ, водо-провод
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 36 кв.м.)
62 503,73 (2 376,18)
178.330
70.170
2
Боровлян-ский с/с, д. Лесковка, участок № 477
623680605601001042
15,0
8
электри-чество, газ, водо-провод
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 210 кв.м.)
70 654,93 (10 527,38)
183.261
72.110
3
Боровлян-ский с/с, д. Лесковка, участок № 727
623680605601001107
16,0
3
электри-чество, газ, водо-провод
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 30%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 40 кв.м., стены – блоки газосиликатные, перекрытия – деревянные, полы - бетонные)
66 644,50 (6 516,95)
163.231
64.228
4
Минский район, Лошанский с/с, д. Бровки
623684001601000327
15,0
11
электри-чество, газ
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент свайный железобетонный, общей площадью 136 кв.м.)
25 745,38 (5 689,89)
74.000
29.117
5
Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Белица
623686300601000110
15,0
1
электри-чество
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 30%, в состав входит: фундамент, общей площадью 153 кв.м., стены – блоки газосиликатные, перегородки - кирпичные)
36 666,48 (16 610,99)
38.499
15.148
6
Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Белица, участок № 32 (массив № 1)
623686300601000183
16,5
4
электри-чество
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 93 кв.м.)
24 094,24 (4 038,75)
57.210
22.511
7
Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Слобода
623686304601000180
15,0
10
электри-чество, газ
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент, общей площадью 108 кв.м., подземный этаж, перекрытия – железобетонные, двери – металлические)
48 903,42 (18 847,93)
139.527
54.901
8
Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Слобода, участок № 5 (массив № 1)
623686304601000424
13,9
6
электри-чество, газ
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 6%, в состав входит: фундамент железобетонный)
34 775,60 (4 722,34)
92.520
36.405
9
Минский район, Самохвало-вичский с/с, д. Слобода, участок № 106 (массив № 1)
623686304601000455
13,9
13
электри-чество, газ
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент свайный железобетонный, общей площадью 146 кв.м.)
35 999,62 (5 944,13)
150.379
59.171
10
Минский район, Хатежин-ский с/с, аг. Хатежино, участок № 379
623687508101001018
16,0
7
Находит-ся в охранной зоне линии связи и радио-фикации
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 111 кв.м.)
45 664,01 (7 516,48)
102.200
40.214
11
Минский район, Хатежин-ский с/с, аг. Хатежино, участок № 382
623687508101000935
13,6
4
-
Не завершенное строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный)
48 285,11 (10 137,58)
85.540
33.658
12
Минский район, Шершунский с/с, д. Шершуны
623685820101000034
14,8
2
электри-чество
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 6%, в состав входит: фундамент свайный железобетонный, общей площадью 105 кв.м.)
11 057,91 (7 202,42)
17.809
7.007
13
Минский район, Шершунский с/с, д. Шершуны
623685820101000035
14,9
-
электри-чество
Не завершенное строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 6%, в состав входит: фундамент свайный железобетонный, общей площадью 150 кв.м.)
7 822,03 (3 966,54)
-
-
14
Минский район, Юзуфовский с/с, д. Мацки
623688206101000162
15,0
-
электри-чество, газ, водо-провод
Не завершенное строитель-ством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения – 82%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 79 кв.м., стены – бревенчатые, перекрытия – деревянные, крыша – металлическая черепица, полы – дощатые, окна – деревянные, стеклопакеты, двери – деревянные,
цокольный этаж, стены – блоки бетонные фбс, перекрытия – деревянные,
Сегодня в Минском областном центре инвестиций и приватизации также прошел аукцион по продаже одного изъятого участка с недостроем в Смолевичском районе.
Земельный надел находится в Озерицко-Слободском сельсовете в д. Сосновая. Он насчитывает 12 соток и оснащен электричеством и газом. Жилой дом имеет бетонный фундамент, готовность строения – 12%. Начальная цена на лот составила 41 560,28 рублей, в том числе жилого дома - 11 425,60 рублей. Он реализован за 102.800 рублей, или 40.450 долларов США.
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 3 апреля.