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В «Белэнерго» рассказали, как перейти на дифференцированные тарифы на электроэнергию

21.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В «Белэнерго» рассказали, как перейти на дифференцированные тарифы на электроэнергию
На электронные счетчики электроэнергии в Беларуси уже перевели 60% потребителей, полностью завершить эту работу планируется к 2023 году, сообщил сегодня журналистам начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Виктор Житкевич.

«Энергоснабжающие организации взяли обязательство за собственные средства до 2023 года весь индукционный учет заменить на электронный. Сегодня в Беларуси из общего объема счетчиков в 4,6 млн уже около 60% — электронного учета», — отметил Виктор Житкевич.

Он напомнил, что программа модернизации счетчиков принята в ГПО «Белэнерго» в 2016 году. На тот момент в Беларуси было около 3,5 млн индукционных счетчиков.

Для смены тарифной группы для расчетов за электроэнергию гражданам нужно лично обратиться в энергоснабжающую организацию, сообщил Виктор Житкевич.

«Чтобы перейти в другую тарифную группу, нужно обратиться в энергоснабжающую организацию с соответствующим заявлением. По электронной форме этого нельзя сделать, это должно быть очное обращение с паспортом», — отметил Виктор Житкевич.

Затем согласовывается время визита представителей энергоснабжающей организации к абоненту, чтобы снять контрольные показания предыдущего тарифного плана.

Если у гражданина электронный счетчик, то специалисты проводят его параметризацию для перехода на тариф, дифференцированный по двум или трем временным периодам. После этого переоформляются договорные отношения на другой тарифный план. Параметризация счетчиков при переходе на тарифы, дифференцированные по двум или трем временным периодам, в первый раз проводится на безвозмездной основе.

«Если спустя какое-то время человек захочет вернуться к прежней тарифной группе, то он может это сделать, но на платной основе. То есть за выезд специалиста для перепрограммирования счетчика нужно заплатить», — пояснил Виктор Житкевич.

Если электронного счетчика нет, то гражданин может купить счетчик самостоятельно, заплатив за него всю сумму сразу, либо приобрести его у энергоснабжающей организации с рассрочкой платежа. Либо можно дождаться, когда все счетчики заменят на электронные — по планам, в целом по стране это должно произойти до 2023 года. Однако не факт, что ждать придется до 2023 года, в конкретном доме это может произойти и раньше.

По информации БелТА

 
 
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> На электронные счетчики электроэнергии в Беларуси уже перевели 60% потребителей, полностью завершить эту работу планируется к 2023 году, сообщил сегодня...
 
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