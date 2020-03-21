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В «Белэнерго» рассказали, как перейти на дифференцированные тарифы на электроэнергию
21.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Он напомнил, что программа модернизации счетчиков принята в ГПО «Белэнерго» в 2016 году. На тот момент в Беларуси было около 3,5 млн индукционных счетчиков.
Для смены тарифной группы для расчетов за электроэнергию гражданам нужно лично обратиться в энергоснабжающую организацию, сообщил Виктор Житкевич.
Затем согласовывается время визита представителей энергоснабжающей организации к абоненту, чтобы снять контрольные показания предыдущего тарифного плана.
Если у гражданина электронный счетчик, то специалисты проводят его параметризацию для перехода на тариф, дифференцированный по двум или трем временным периодам. После этого переоформляются договорные отношения на другой тарифный план. Параметризация счетчиков при переходе на тарифы, дифференцированные по двум или трем временным периодам, в первый раз проводится на безвозмездной основе.
Если электронного счетчика нет, то гражданин может купить счетчик самостоятельно, заплатив за него всю сумму сразу, либо приобрести его у энергоснабжающей организации с рассрочкой платежа. Либо можно дождаться, когда все счетчики заменят на электронные — по планам, в целом по стране это должно произойти до 2023 года. Однако не факт, что ждать придется до 2023 года, в конкретном доме это может произойти и раньше.
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