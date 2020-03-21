Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Источник материала: Tut.by

Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, заявил 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушав доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. О подробностях договоренностей пока ничего не сообщается.



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— Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти? — спросил Лукашенко.

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко подтвердил это, сообщив, что предложения России рассмотрела на заседании рабочая группа.

Эта группа в полном составе сегодня и присутствует на совещании во Дворце независимости: премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, замглавы АП Валерий Бельский, госсекретарь Совбеза Андрей Равков, председатель КГК Леонид Анфимов, глава КГБ Валерий Вакульчик, глава МИД Владимир Макей, председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Как пояснил президент, это полный состав рабочей группы, которая должна не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Она еженедельно проводит свои заседания и информирует президента о результатах работы. Руководит рабочей группой Игорь Сергеенко, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании президент намерен рассмотреть комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.

Споры из-за нефти

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на половину своей мощности в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками: Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям.

21 февраля стало известно о « неожиданном предложении Путина », которое тот сделал Александру Лукашенко по нефти. Позже российский министр энергетики Александр Новак объяснил , что Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на 2 доллара за тонну каждый год.

В январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только российские компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. Также Беларусь купила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Белорусские НПЗ на март законтрактовали сырья на уровне 1 млн тонн, сообщили ранее TUT.BY участники рынка. В прошлом году НПЗ перерабатывали примерно в 1,5 раза больше.

7 марта Александр Лукашенко заявил , что ему поступило предложение о покупке более 6 млн тонн нефти. Однако продавец не был назван.

11 марта после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава правительства Беларуси Сергей Румас заявил о том, что страна представила России новые предложения по поставкам нефти. При этом глава правительства сказал, что Беларусь намерена ежемесячно покупать минимум 2 танкера нефти у альтернативных поставщиков даже в случае нормализации поставок из России.