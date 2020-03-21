|
Апартаменты с террасами и машиноместом по 2990 рублей за «квадрат». Нуждающимся предложили новую партию квартир в Минске
21.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сразу две проектных декларации по домам для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий были опубликованы в газете «Минский курьер» вчера. УКС Заводского предлагает дольщикам 120 квартир в десятиэтажном доме, а УКС Советского района в этот раз продает всего 6 квартир, но зато есть варианты даже с террасами. Подробнее — в статье.
УКС Заводского района предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве "10-этажного дома в комплексной застройке в границах просп. Партизанский — граница МАЗ — ул. Крупской — ул. Юношеская — ул. Шишкина — ул. Кулешова, первая очередь строительства".
Жилой дом №3 на 3 подъезда включает 120 квартир. Здание с теплым чердаком и техническим подпольем, остекленными лоджиями. Высота жилых помещений (пол — потолок) — 2,5 метра. Дом оборудован электроплитами.
Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в первую очередь, многодетным семьям) предлагаются
Стоимость строительства 1 кв.м. нормируемой площади — 1574,21 рубля. Стоимость «квадрата» площади, превышающей нормируемую — 1970 рублей.
Заявления на участие в долевом строительстве будут приниматься лишь с 30 марта 2020 года.
УКС Советского района предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, принять участие в долевом строительстве введенного в эксплуатацию объекта (30.12.2019). Жилой дом расположен по ул. Восточная, 180.
К реализации предлагаются однокомнатные квартиры с машиноместом:
Стоимость «квадрата» объекта долевого строительства — 2990 рублей (при условии единовременного внесения денежных средств в течение 5 банковских дней со дня регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апартаменты с террасами и машиноместом по 2990 рублей за «квадрат». Нуждающимся предложили новую партию квартир в Минске
Сразу две проектных декларации по домам для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий были опубликованы в газете «Минский курьер» вчера. УКС Заводского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)