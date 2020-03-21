Апартаменты с террасами и машиноместом по 2990 рублей за «квадрат». Нуждающимся предложили новую партию квартир в Минске

Источник материала: realt.by

Сразу две проектных декларации по домам для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий были опубликованы в газете «Минский курьер» вчера. УКС Заводского предлагает дольщикам 120 квартир в десятиэтажном доме, а УКС Советского района в этот раз продает всего 6 квартир, но зато есть варианты даже с террасами. Подробнее — в статье.



Фото использовано для иллюстрации

УКС Заводского района предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве "10-этажного дома в комплексной застройке в границах просп. Партизанский — граница МАЗ — ул. Крупской — ул. Юношеская — ул. Шишкина — ул. Кулешова, первая очередь строительства". Жилой дом №3 на 3 подъезда включает 120 квартир. Здание с теплым чердаком и техническим подпольем, остекленными лоджиями. Высота жилых помещений (пол — потолок) — 2,5 метра. Дом оборудован электроплитами. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в первую очередь, многодетным семьям) предлагаются квартиры сразу с внутренней отделкой: 30 однокомнатных квартир общей площадью 39,37 кв.м.;

30 двухкомнатных квартир общей площадью 59,92 кв.м.;

30 двухкомнатных квартир общей площадью 58,37 кв.м.;

30 трехкомнатных квартир общей площадью 80,92 кв.м. Стоимость строительства 1 кв.м. нормируемой площади — 1574,21 рубля. Стоимость «квадрата» площади, превышающей нормируемую — 1970 рублей. Заявления на участие в долевом строительстве будут приниматься лишь с 30 марта 2020 года.

Фото использовано для иллюстрации

УКС Советского района предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, принять участие в долевом строительстве введенного в эксплуатацию объекта (30.12.2019). Жилой дом расположен по ул. Восточная, 180. К реализации предлагаются однокомнатные квартиры с машиноместом: 2 квартиры, расположенные на 2 этаже, общей площадью 48,3 кв.м. и 48,5 кв.м.;

2 квартиры (с террасами), расположенные на 6 этаже, общей площадью 75,8 кв.м.;

2 квартиры (с террасами), расположенные на 7 этаже, общей площадью 83,5 кв.м. и 84,3 кв.м. Стоимость «квадрата» объекта долевого строительства — 2990 рублей (при условии единовременного внесения денежных средств в течение 5 банковских дней со дня регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе.

Фото использовано для иллюстрации