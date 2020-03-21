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Российские ритейлеры: за продуктами к Лукашенко мы не обращались, своих запасов хватает

21.03.2020 18:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские ритейлеры заявляют, что не обращались к Беларуси с просьбой поставить продукты. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В связи с заявлением Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко о том, что российские ритейлеры обратились с просьбой поставить продукты питания в связи с якобы начинающимся дефицитом, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая 24 крупнейшие розничные торговые сети, работающие на территории Российской Федерации, заявляет: российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции. Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме.

В АКОРТ также сообщили, что все закупки по ранее заключенным внешнеторговым контрактам, включая поставки из Республики Беларусь, осуществляются в обычном, плановом режиме.

Напомним, 20 марта во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани» Александр Лукашенко призвал соотечественников не ломиться в магазины, так как у нас достаточно продуктов.

— Россияне когда закрыли границу, ритейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая, — заметил он.

 
 
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая 24 крупнейшие розничные торговые сети, работающие на территории Российской Федерации, заявляет:...
 
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