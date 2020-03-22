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Готовим тормоза к новому сезону: что важно сделать вовремя
22.03.2020 09:16 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Подготовка к новому автомобильному сезону никогда не ограничивается только сменой шин и становится поводом проверить готовность к нему всех механизмов машины. Один из первых пунктов в этом списке – тормозная система. Специально к началу весенне-летнего сезона Bosch подготовила инфографику с подсказками для водителей, что важно делать вовремя, чтобы в ответственный момент авто не подвело.
«Гигиена» тормозной системы
1. Снимите суппорт, очистите направляющие и примыкающие поверхности от грязи и ржавчины:
2. Проверьте состояние и целостность пружин, фиксаторов, пластин, направляющих гильз, болтов:
3. При сборке компонентов нанесите смазку на места, рекомендованные автопроизводителем.
Смазка механизмов тормозной системы
5. Не рекомендуется использовать медную смазку и спреи. Применяйте специальные смазки без содержания металлов и кислот – такие как Bosch Superfit.
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Подготовка к новому автомобильному сезону никогда не ограничивается только сменой шин и становится поводом проверить готовность к нему всех механизмов машины....
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