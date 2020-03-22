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А говорили, невозможно. Средняя зарплата в 2019-м уверено обогнала цену метра жилья с господдержкой
22.03.2020 09:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси в 2013 году потребовал приблизить цену строящегося с господдержкой квадратного метра жилья к средней зарплате. Минстройархитектуры
По данным Минстройархитектуры, озвученным в очередном номере профильного издания Минфина,
Министерство отмечает успехи по обеспечению жильем приоритетной для государства категории нуждающихся — многодетных семей. В 2019-м году для них построено 10,389 тысяч квартир против 8,803 квартир в 2018-м и 2,706 тысяч — в 2017-м.
На начало 2019 года на учете нуждающихся в Беларуси состояло 663,843 тысяч семей, из которых 37,034 — многодетные.
В 2020 году регионам поручено «направить на улучшение жилищных условий 15 050 многодетных семей, в том числе 4079 семей в Минске». На строительство жилья для этой категории поручено направить 879,7 млн рублей (в том числе 104,4 млн рублей льготных кредитов Беларусбанка.
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Президент Беларуси в 2013 году потребовал приблизить цену строящегося с господдержкой квадратного метра жилья к средней зарплате. Минстройархитектуры отчитался о...
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