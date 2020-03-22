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А говорили, невозможно. Средняя зарплата в 2019-м уверено обогнала цену метра жилья с господдержкой

22.03.2020 09:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси в 2013 году потребовал приблизить цену строящегося с господдержкой квадратного метра жилья к средней зарплате. Минстройархитектуры отчитался о выполнении задания в 2018-м, когда зарплата впервые обогнала метр (коэффициент — 0,96, то есть метр был дешевле очень незначительно). Но с тех пор метр отстал уже серьезно.


Фото: minsknews.by

По данным Минстройархитектуры, озвученным в очередном номере профильного издания Минфина, журнала «Финансы, учет, аудит», цена метра жилья с господдержкой по 2019 году сложилась в стране на уровне 926 рублей, что составило 85% от средней зарплаты по стране (1090 рублей).

Министерство отмечает успехи по обеспечению жильем приоритетной для государства категории нуждающихся — многодетных семей. В 2019-м году для них построено 10,389 тысяч квартир против 8,803 квартир в 2018-м и 2,706 тысяч — в 2017-м.

На начало 2019 года на учете нуждающихся в Беларуси состояло 663,843 тысяч семей, из которых 37,034 — многодетные.

В 2020 году регионам поручено «направить на улучшение жилищных условий 15 050 многодетных семей, в том числе 4079 семей в Минске». На строительство жилья для этой категории поручено направить 879,7 млн рублей (в том числе 104,4 млн рублей льготных кредитов Беларусбанка.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси в 2013 году потребовал приблизить цену строящегося с господдержкой квадратного метра жилья к средней зарплате. Минстройархитектуры отчитался о...
 
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