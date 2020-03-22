МИД: На сегодня в Беларусь вернули более 3,4 тысячи граждан со всего мира

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси продолжают помогать белорусским гражданам, оказавшимся в разных странах и испытывающим сложности с возвращением домой. На сегодняшний день по итогам совместной работы с «Белавиа» оказана помощь более чем 3400 белорусам, сообщает МИД Беларуси .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В МИД воспринимают сложившуюся ситуацию «как общий вызов» и при возможности не отказывают в помощи людям из других стран. По оценкам ведомства, в фокусе внимания на сегодняшний день находятся еще несколько тысяч граждан Беларуси, которым потенциально в ближайшее время может потребоваться содействие в возвращении.

— Процесс идет. Большинство острых вопросов уже удалось решить. Налажена системная отправка наших граждан из Египта, совместно с российской стороной доставляются граждане из Таиланда, прорабатывается эвакуация из Марокко, возвращаются граждане из Черногории, в транзитную схему возвращения через Россию включен аэропорт Пулково. Конструктивно решаются ситуации по Литве, Польше и Украине, — отмечают в МИД.

В ведомстве напоминают: принято новое распоряжение правительства России, открывающее «организованный наземный транзит» для возвращения граждан стран СНГ (включая Беларусь) на родину. Сейчас МИД вместе с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым и дипломатами ищет механизмы и схемы реализации такого транзита.

— Сегодня проведено совместное рабочее совещание в МВД России, по итогам которого выработаны дополнительные варианты следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорт Внуково. В частности, речь идет о возможности их вылета из аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также наземного выезда на родину. В качестве варианта доставки граждан в аэропорты рассматривается транспорт посольства Беларуси в Москве. Работаем совместно с российской стороной по окончательному согласованию алгоритмов в целях начала их практической реализации, — заявляют во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отмечают, что проблемная ситуация сохраняется по Индии, в том числе с белорусами, оставшимися на Гоа . Сейчас белорусская сторона вместе с российскими коллегами решает этот вопрос, чтобы белорусов доставили в Москву российские авиаперевозчики.

— Рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов. Рассчитываем, что в самые ближайшие дни совместными усилиями мы найдем решение вопроса, — обещают в МИД.