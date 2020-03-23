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На Дзержинского "квадрат" от $1300. Сколько стоят коммерческие помещения в новостройках Минска
23.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по одному коммерческому помещению в ЖК «Гранд Хаус», стоимость «квадрата» от $1300. Мы сравнили, по какой цене предлагали коммерческие помещения другие застройщики с начала года. Подробности — в статье.
Пр-т Дзержинского
Сейчас застройщик предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве 1 коммерческого помещения общей площадью от 99 кв.м. Нежилое помещение расположено на первом этаже здания по принципу «свободной планировки». Стоимость 1 кв.м. от $1300 до $1500.
Лошица-6
УКС Ленинского района предлагал купить коммерческие помещения, расположенные на 1 этаже жилого дома
Уручье-2
В
— помещение туристического агентства общей площадью 55,91 кв. м с отдельным входом снаружи. Проектом предусмотрены помещение приема посетителей, административное помещение, кладовая уборочного инвентаря;
— помещение цветочного магазина общей площадью 41,92 кв.м. Проектом предусмотрены торговый зал, служебное помещение, кладовая уборочного инвентаря.
Малиновка
Коммерческие помещения в микрорайоне Малиновка в жилом доме № 4 по пр. Дзержинского раскупаются довольно
Условия оплаты — первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 календарных дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма — в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.
Лошица-8.2
Мингорисполком предлагал дольщикам поучаствовать в строительстве коммерческих помещений на первых этажах строящегося жилого дома в микрорайоне Лошица-8.2. Стоимость «квадрата» в
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В газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по одному коммерческому помещению в ЖК «Гранд Хаус», стоимость «квадрата» от $1300. Мы сравнили, по какой...
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