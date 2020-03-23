Малиновка

Коммерческие помещения в микрорайоне Малиновка в жилом доме № 4 по пр. Дзержинского раскупаются довольно быстро . 9 марта была опубликована проектная декларация по одному помещению общей площадью 133,60 кв. м. Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади помещения — 4590 рублей.

Условия оплаты — первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 календарных дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма — в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.