ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Дзержинского "квадрат" от $1300. Сколько стоят коммерческие помещения в новостройках Минска

23.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по одному коммерческому помещению в ЖК «Гранд Хаус», стоимость «квадрата» от $1300. Мы сравнили, по какой цене предлагали коммерческие помещения другие застройщики с начала года. Подробности — в статье.

На Дзержинского "квадрат" от 00. Сколько стоят коммерческие помещения в новостройках Минска
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Пр-т Дзержинского

Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен вдоль пр-та Дзержинского (в квартале пр-т Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожной — ул. Хмелевского), представляет собой монолитно-каркасные дома до 20 этажей. Первые этажи комплекса занимают торговые и офисные помещения. Застройщиком выступает ООО «Датч Стар». 

Сейчас застройщик предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве 1 коммерческого помещения общей площадью от 99 кв.м. Нежилое помещение расположено на первом этаже здания по принципу «свободной планировки». Стоимость 1 кв.м. от $1300 до $1500.


На Дзержинского "квадрат" от 00. Сколько стоят коммерческие помещения в новостройках Минска

Лошица-6

УКС Ленинского района предлагал купить коммерческие помещения, расположенные на 1 этаже жилого дома в микрорайоне Лошица-6. Стоимость «квадрата» — от $ 1178 до $ 1493. При этом оплата производится в размере 100% от стоимости объекта долевого строительства в течение 10 дней с момента регистрации договора долевого строительства.


На Дзержинского "квадрат" от 00. Сколько стоят коммерческие помещения в новостройках Минска
Фото: июль 2019 года

Уручье-2

В строящемся доме по ул. Купревича возле троллейбусного депо «Уручье-2» можно было купить коммерческие помещения. Это встроенные помещения, расположенные на первом этаже 2-й секции жилого дома:

— помещение туристического агентства общей площадью 55,91 кв. м с отдельным входом снаружи. Проектом предусмотрены помещение приема посетителей, административное помещение, кладовая уборочного инвентаря;

— помещение цветочного магазина общей площадью 41,92 кв.м. Проектом предусмотрены торговый зал, служебное помещение, кладовая уборочного инвентаря.

Стоимость строительства 1 кв. м общей площади встроенных помещений - $ 1500. 


На Дзержинского "квадрат" от 00. Сколько стоят коммерческие помещения в новостройках Минска

Малиновка

Коммерческие помещения в микрорайоне Малиновка в жилом доме № 4 по пр. Дзержинского раскупаются довольно быстро. 9 марта была опубликована проектная декларация по одному помещению общей площадью 133,60 кв. м. Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади помещения — 4590 рублей.

Условия оплаты — первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 календарных дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма — в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.


На Дзержинского "квадрат" от 00. Сколько стоят коммерческие помещения в новостройках Минска
Фото: Яндекс.Карта

Лошица-8.2

Мингорисполком предлагал дольщикам поучаствовать в строительстве коммерческих помещений на первых этажах строящегося жилого дома в микрорайоне Лошица-8.2. Стоимость «квадрата» в опубликованной 5 февраля проектной декларации — от 2245 до 2460 рублей. Проект предусматривает строительство трех встроенных помещений в 14-этажном односекционном 78-квартирном доме № 12.2: два административно-торговых помещения и одну аптеку.


На Дзержинского "квадрат" от 00. Сколько стоят коммерческие помещения в новостройках Минска
Проект застройки территории

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по одному коммерческому помещению в ЖК «Гранд Хаус», стоимость «квадрата» от $1300. Мы сравнили, по какой...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МИД: На сегодня в Беларусь вернули более 3,4 тысячи граждан со всего мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика