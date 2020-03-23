Минск готовится к лету. На торги выставлены площадки на пляжах, в парках и знаменитом здании кафе

— Интерес к помещению на пр-те Независимости есть, и довольно устойчивый. Даже несмотря на достаточно непростую ситуацию в сфере общепита сейчас в связи со снижением посещаемости, потенциальные арендаторы рассматривают это помещение в качестве нового проекта и узнают подробности проведения аукциона, — рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. — Однако на предстоящем аукционе, который пройдет 21 апреля, есть еще довольно интересные лоты. Например, на торги выставлено право аренды на площадку в Центральном детском парке им. М.Горького. Там планируется разместить аттракцион виртуальной реальности или нечто подобное. Также есть 6 площадок в парке Челюскинцев: везде под размещение различных аттракционов.

Уверен, повышенным спросом будут пользоваться также и площадки на Цнянском водохранилище, которые предназначены для размещения торговых объектов по реализации прохладительных напитков и сопутствующих товаров. Ежегодно за эти площадки сражаются сразу несколько участников.

Лоты, о которых говорит Тихон, представлены под порядковыми номерами с 36-го по 42-ой и с 45-го по 49-ый. Стоимость права аренды площадки в Центральном детском парке им. Горького стартует с 557 рублей (за 132 кв.м.), а в парке им. Челюскинцев — от 114 рублей до 3532 рублей. Самый дорогой лот в этом парке — это площадка общей площадью 836 кв.м., предназначенная под размещение механизированного аттракциона с линейной скоростью перемещения пассажиров более 5 метров в секунду и подъема пассажиров на относительную высоту более 3 метров, трассы картингов, пейнтбол или страйкбол или аналогичные.

На Цнянском водохранилище выставлено право аренды на 5 площадок: 4 из них — под объекты торговли, 1 — под прокат пляжного и спортивного оборудования. Самая высокая стартовая цена здесь — как раз под площадку для проката — 169 рублей.