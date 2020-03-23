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Минск готовится к лету. На торги выставлены площадки на пляжах, в парках и знаменитом здании кафе

23.03.2020 17:10 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский городской центр недвижимости организовывает по-настоящему весенние торги, которые вселяют надежду на то, что настоящему лету в Минске все-таки быть. На аукцион 21 апреля выставлено право аренды на площадки для аттракционов в центральных парках столицы, знаменитое помещение под кафе на пр-те Независимости и площадки на Цнянском водохранилище под кафе и прокат пляжного и спортивного оборудования. 

Минск готовится к лету. На торги выставлены площадки на пляжах, в парках и знаменитом здании кафе

На 21 апреля в Минском городском центре недвижимости назначен аукцион по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности.  

Всего на торги выставлены 72 лота. Особенный интерес у потенциальных арендаторов, ожидаемо, вызывают площадки в Центральных детских парках, на Цнянском водохранилище и помещение в центре столицы под размещение кафе.  

Восьмым лотом продается право аренды на здание, расположенное на пр‑те Независимости, 18-8Н. Когда-то здесь размещалось известное кафе Golden Coffee. Стартовая цена покупки права аренды здания площадью более 1000 кв.м. — 1340 рублей. При этом будущему арендатору придется заплатить около 8,7 тысячи рублей (в первые 2 месяца) и почти 20 тысяч рублей в месяц в последующем. Перепрофилировать здание вряд ли получится, здесь и в дальнейшем должно быть кафе.

Минск готовится к лету. На торги выставлены площадки на пляжах, в парках и знаменитом здании кафе
Фото: Яндекс.Карта

Интерес к помещению на пр-те Независимости есть, и довольно устойчивый. Даже несмотря на достаточно непростую ситуацию в сфере общепита сейчас в связи со снижением посещаемости, потенциальные арендаторы рассматривают это помещение в качестве нового проекта и узнают  подробности проведения аукциона, — рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. — Однако на предстоящем аукционе, который пройдет 21 апреля, есть еще довольно интересные лоты. Например, на торги выставлено право аренды на площадку в Центральном детском парке им. М.Горького. Там планируется разместить аттракцион виртуальной реальности или нечто подобное. Также есть 6 площадок в парке Челюскинцев: везде под размещение различных аттракционов. 

Уверен, повышенным спросом будут пользоваться также и площадки на Цнянском водохранилище, которые предназначены для размещения торговых объектов по реализации прохладительных напитков и сопутствующих товаров. Ежегодно за эти площадки сражаются сразу несколько участников.

Лоты, о которых говорит Тихон, представлены под порядковыми номерами с 36-го по 42-ой и с 45-го по 49-ый. Стоимость права аренды площадки в Центральном детском парке им. Горького стартует с 557 рублей (за 132 кв.м.), а в парке им. Челюскинцев — от 114 рублей до 3532 рублей. Самый дорогой лот в этом парке — это площадка общей площадью 836 кв.м., предназначенная под размещение механизированного аттракциона с линейной скоростью перемещения пассажиров более 5 метров в секунду и подъема пассажиров на относительную высоту более 3 метров, трассы картингов, пейнтбол или страйкбол или аналогичные. 

На Цнянском водохранилище выставлено право аренды на 5 площадок: 4 из них — под объекты торговли, 1 — под прокат пляжного и спортивного оборудования. Самая высокая стартовая цена здесь — как раз под площадку для проката — 169 рублей.


Минск готовится к лету. На торги выставлены площадки на пляжах, в парках и знаменитом здании кафе

 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской центр недвижимости организовывает по-настоящему весенние торги, которые вселяют надежду на то, что настоящему лету в Минске все-таки быть. На...
 
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