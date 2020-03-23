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Курсы валют на 23 марта 2020
23.03.2020 23:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРубль ослаб к доллару и окреп к евро. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 56 копеек. Евро по Нацбанку 2 рубля 76 копеек. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 28 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав почти на 10 копеек за сутки.
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Рубль ослаб к доллару и окреп к евро. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 56 копеек. Евро по Нацбанку 2 рубля 76 копеек. По отношению к российскому рублю нацвалюта...
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