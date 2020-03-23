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В Беларуси ввели в обращение новые банкноты в 20 и 50 рублей
23.03.2020 17:14 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси обновили банкноты в 20 и 50 рублей – изменили дизайн и усилили защитный комплекс.
Что изменилось в дизайне:
В обновленных банкнотах также усилили защитный комплекс – встроена более широкая защитная нить, а на 50 рублях появилось изображение с цветопеременным эффектом (в зависимости от угла зрения он меняется с золотистого на зеленый).
Обе банкноты покрыты специальным матовым лаком, кромка укреплена по периметру. Эти нововведения увеличат срок службы. Кроме того, защитные элементы легко проверить гражданам и сложно подделать фальшивомонетчикам.
Образцы новых денег размещены
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В Беларуси обновили банкноты в 20 и 50 рублей – изменили дизайн и усилили защитный комплекс.
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