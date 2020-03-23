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В Беларуси ввели в обращение новые банкноты в 20 и 50 рублей

23.03.2020 17:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси обновили банкноты в 20 и 50 рублей – изменили дизайн и усилили защитный комплекс.

Решение о замене старых банкнот новыми содержится в постановлении Правления Нацбанк от 13 марта 2020года.

 

Что изменилось в дизайне:

  • убрали реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;
  • изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот актуализированы, под ними поставили названия»;
  • вместо «2009» указали год выпуска «2020»;
  • надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на банкноте в 50 рублей заменили на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».

В обновленных банкнотах также усилили защитный комплекс – встроена более широкая защитная нить, а на 50 рублях появилось изображение с цветопеременным эффектом (в зависимости от угла зрения он меняется с золотистого на зеленый).

Обе банкноты покрыты специальным матовым лаком, кромка укреплена по периметру. Эти нововведения увеличат срок службы. Кроме того, защитные элементы легко проверить гражданам и сложно подделать фальшивомонетчикам.

Образцы новых денег размещены на сайте Нацбанка.

 
 
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В Беларуси обновили банкноты в 20 и 50 рублей – изменили дизайн и усилили защитный комплекс.
 
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