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Премия - 5 долларов. Россия даст Беларуси скидку на нефть

23.03.2020 19:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть, сообщают Reuters и РБК со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. Информацию об этом подтвердили и собеседники TUT.BY.


Фото: Reuters

21 марта пресс-служба российского кабмина сообщила, что премьер-министры Беларуси и России договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ «в полном объеме и на согласованных условиях».

По словам собеседников Reuters, размер скидки увеличен до 15,7 доллара за тонну, что на 12 долларов больше, чем предлагалось ранее. Российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Беларусь. Сделка с Беларусью стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи, сообщает агентство.

Источники TUT.BY в нефтяной сфере утверждают, что 15,7 доллара за тонну — это премия к цене беспошлинных поставок в Беларусь, на которой настаивали компании-поставщики. При этом Минск заплатит часть суммы — 5 долларов за тонну. Скидку, 10,7 доллара за тонну, власти РФ пообещали «как-то компенсировать» нефтяным компаниям. При этом может быть задействован и «российский бюджет».

Позже «Роснефть» подтвердила возобновление поставок нефти в Беларусь.

«Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Беларусь принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией 5 долларов за тонну», — сказал представитель «Роснефти».

Согласно индикативному балансу между странами, в 2020 году Россия может поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц.

График экспорта нефти из РФ во втором квартале предусматривает поставку на белорусские НПЗ почти 6 млн тонн, хотя соответствующих контрактов не заключено, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с графиком.

По словам собеседников TUT.BY, «такого объема Беларуси сейчас уже не надо». «Ресурсы нужны, по сути, для насыщения внутреннего рынка, для поставок в Украину. И, возможно, еще в некоторые страны», — сказал собеседник. Он также допустил, что «во втором квартале может быть продолжена покупка танкерной нефти в небольшом количестве».

С начала 2020 года пять крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть») не поставляли сырье для переработки в Беларусь. При этом 4 компании имеют в Беларуси свои заправки. Яблоко раздора — размер премии. Минск считал нецелесообразным платить премию поставщикам в условиях удорожания российской нефти для Беларуси в связи с реализацией налогового маневра. 

Поставки для белорусских НПЗ не прекращал только «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

«Сейчас ряд больших компаний согласны поставлять нефть в Беларусь. Плюс еще государственная „Зарубежнефть“ может оказаться среди поставщиков», — сказал собеседник.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть, сообщают Reuters и РБК со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. Информацию об этом...
 
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