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Беларусбанк повысил процентную ставку на жилье
23.03.2020 18:34 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Процентная ставка по кредитам на строительство и приобретение жилья увеличена в Беларуси с 12,32% до 14,19%.
Ранее Нацбанк
Это процентный «потолок» по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Теперь этот показатель повысили. Ранее некоторые банки уже подняли ставки по займам на недвижимость до 14,19%, среди них - Франсабанк и Белагропромбанк.
Кроме повышения кредитного процента вводится также возможность возврата заёма равными долями (аннуитетный) и платежами на уменьшение (дифференцированный). Перейти от аннуитета к дифференцированному платежу и наоборот не получится.
Такой порядок будет действовать с 1 марта до конца года.
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Процентная ставка по кредитам на строительство и приобретение жилья увеличена в Беларуси с 12,32% до 14,19%.
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