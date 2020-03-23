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Беларусбанк повысил процентную ставку на жилье

23.03.2020 18:34 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Процентная ставка по кредитам на строительство и приобретение жилья увеличена в Беларуси с 12,32% до 14,19%.

Ранее Нацбанк сообщал, что вводятся изменения по вкладам и кредитам. Решение принято с учетом величины стандартного риска (РВСР).

Это процентный «потолок» по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Теперь этот показатель повысили. Ранее некоторые банки уже подняли ставки по займам на недвижимость до 14,19%, среди них - Франсабанк и Белагропромбанк.

Кроме повышения кредитного процента вводится также возможность возврата заёма равными долями (аннуитетный) и платежами на уменьшение (дифференцированный). Перейти от аннуитета к дифференцированному платежу и наоборот не получится.

Такой порядок будет действовать с 1 марта до конца года.

 
 
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Процентная ставка по кредитам на строительство и приобретение жилья увеличена в Беларуси с 12,32% до 14,19%.
 
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