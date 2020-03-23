Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередная поставка азербайджанской нефти в Беларусь Очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси начал движение в пункт назначения. Судно вышло в Черное море из грузинского порта Супса. Об этом сообщили...

Очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси начал движение в пункт назначения. Судно вышло в Черное море из грузинского порта Супса. Об этом сообщили в Белнефтехиме. Это третья плановая поставка сырья в нашу страну по этому направлению объемом 85 тысяч тонн. Ранее по морскому пути в Беларусь уже было доставлено 165 тысяч тонн сырья от азербайджанской компании Сокар. Уже сегодня танкер должен прибыть в украинский порт Южный. Далее нефть начнут перекачивать по трубопроводу "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.