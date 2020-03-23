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Очередная поставка азербайджанской нефти в Беларусь

23.03.2020 23:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси  начал движение в пункт назначения.  Судно вышло в Черное море из грузинского порта Супса. Об этом сообщили в Белнефтехиме. Это третья плановая поставка сырья в нашу страну по этому направлению объемом  85  тысяч тонн. Ранее по морскому пути в Беларусь уже было доставлено 165 тысяч тонн сырья  от азербайджанской компании Сокар.  Уже сегодня танкер должен прибыть в украинский порт Южный.  Далее  нефть начнут перекачивать по трубопроводу "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.
 
 
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Очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси  начал движение в пункт назначения.  Судно вышло в Черное море из грузинского порта Супса. Об этом сообщили...
 
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