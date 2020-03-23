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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Высокий уровень защиты национальной валюты. Нацбанк представил новые банкноты Обновленные водяные знаки и не только. В Нацбанке сегодня представили новые банкноты номиналом 20 и 50 рублей. Усовершенствования коснулись как основных защитных...

Обновленные водяные знаки и не только. В Нацбанке сегодня представили новые банкноты номиналом 20 и 50 рублей. Усовершенствования коснулись как основных защитных элементов - их стало проще определить на свет за счет утолщенной линии и переработки водяных знаков, так и дополнительных, рассчитанных на оборудование кассиров. Претерпели незначительные изменения и некоторые элементы дизайна, включая подпись председателя Национального банка.Год выпуска изменили на актуальный. На лицевых сторонах банкнот появилась подпись с названием архитектурных сооружений. При этом само их изображение приведено в соответствие с нынешним видом построек. Слой краски для него, как и для цифр номинала, теперь толще для лучшего восприятия на ощупь слабовидящими. Также поменялась и надпись "пяцьдзясят". Связано это с новыми нормами белорусского языка.Защитную составляющую новых банкнот усилили дополнительным водяным знаком, более широкой защитной нитью. У купюры в 50 рублей - изображением цифр из цветопеременной краски, т.е. она меняет цвет под углом.Теперь купюры будут более износостойкими. За счет дополнительного укрепления кромки и использования специального матового лака при производстве.