«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал

Что такое «умная» квартира

Внедрение искусственного интеллекта в жилое пространство – новый опыт для «А-100 Девелопмент». Первыми «умными» квартирами стали «двушки» в ситихаусах жилого комплекса «Пирс». Раньше застройщик экспериментировал с IP-телефонией, но комплексный формат использовал впервые:

– Мы, как застройщик, никогда ранее не продавали квартиры с пакетом «умный дом». Был опыт подключения IP-телефонии в «Пирсе», но, если говорить про комплексный подход, то это наш первый проект. Пакет «умный дом» подразумевает единую систему, которая подчиняется специальным алгоритмам, вшитым в ваш смартфон и голосовой помощник «Алиса». Базовая комплектация формируется из набора датчиков, которые отслеживают дым, протечку воды и незваных гостей. В случае нештатной ситуации, датчик реагирует и информация тут-же поступает на ваше мобильное устройство, что позволяет быстро среагировать на то или иное ЧП, - рассказал бренд-менеджер «А-100 Девелопмент» Сергей Янгибаев.