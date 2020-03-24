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«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал

24.03.2020 08:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Белорусы раскупили первые «умные» квартиры от застройщика. Их построили и укомплектовали в загородном квартале «Пирс». Проект реализован «А-100 Девелопмент» совместно с Яндексом. Появятся ли снова в продаже «умные» квартиры и, что включает в себя новый формат – Realt.byрассказали представители застройщика.

«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал

Что такое «умная» квартира

Внедрение искусственного интеллекта в жилое пространство – новый опыт для «А-100 Девелопмент». Первыми «умными» квартирами стали «двушки» в ситихаусах жилого комплекса «Пирс». Раньше застройщик экспериментировал с IP-телефонией, но комплексный формат использовал впервые:

– Мы, как застройщик, никогда ранее не продавали квартиры с пакетом «умный дом». Был опыт подключения IP-телефонии в «Пирсе», но, если говорить про комплексный подход, то это наш первый проект. Пакет «умный дом» подразумевает единую систему, которая подчиняется специальным алгоритмам, вшитым в ваш смартфон и голосовой помощник «Алиса». Базовая комплектация формируется из набора датчиков, которые отслеживают дым, протечку воды и незваных гостей. В случае нештатной ситуации, датчик реагирует и информация тут-же поступает на ваше мобильное устройство, что позволяет быстро среагировать на то или иное ЧП, - рассказал бренд-менеджер «А-100 Девелопмент» Сергей Янгибаев.

«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал

Каждый из датчиков реагирует на свой «раздражитель». К примеру, датчик воды устанавливается в локации, где возможна протечка – допустим возле раковины. В случае чрезвычайной ситуации, датчик среагирует как только соприкоснется с водой. Важно то, что датчики мобильны – их легко можно переставлять с места на место.

«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал

Благодаря голосовому управлению с помощью системы «умный дом» можно выключить свет в комнате, запустить фильм на телевизоре или включить музыку. Комплект также включает в себя три умные розетки, камеру видеонаблюдения, пульт, центр управления и две «умные» колонки «Яндекс.Станции» с Алисой.

«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал

Система объединяет различные приборы в квартире, которыми можно управлять голосом, с пульта или смартфона. Датчики реагируют на подозрительную активность: открытие окон или дверей, когда хозяев нет дома. При угрозе система начнет сигналить и слать сообщения на смартфон. С него можно подключиться к камере видеонаблюдения и получить «картинку» с разным обзором. Умные розетки в свою очередь отключат утюг или обесточат телевизор при скачке напряжения или коротком замыкании.

«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал

Управлять устройствами можно голосом или командами из приложения. Система синхронизирована с приборами и реагирует на просьбы в стиле «Алиса, выключи свет» или «Алиса, включи телевизор». Программа предусматривает и многозадачные сценарии, когда одна команда решает сразу несколько задач.

«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал

Все «умные» квартиры выкупили за месяц

Спрос на «умные» квартиры превзошел ожидания застройщика необычные «двушки» были распроданы в течение одного месяца. Эксперимент признан удачным, останавливаться на достигнутом «А-100 Девелопмент» не собирается. «Умные» квартиры появятся во всех комплексах застройщика – «Пирс», «Новая Боровая», «Зеленая гавань» и «Депо»:

 Спрос на «умные» квартиры превзошел все наши ожидания. Людям комфортнее, когда им помогают высокие технологии: оповещают, когда что-то не так, или открывают новые возможности. И все же самым важным фактором оказалась безопасность. Чаще всего, ради ощущения защищенности и выбирают интеллектуальные системы. Сейчас мы планируем расширить их применение на другие дома и кварталы. Вскоре «умные» квартиры станут частью рынка новостроек, – убеждены в «А-100 Девелопмент».

«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал
«За месяц разобрали все». Застройщик выставил на продажу необычные квартиры, и не прогадал

 
 
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Белорусы раскупили первые «умные» квартиры от застройщика. Их построили и укомплектовали в загородном квартале «Пирс». Проект реализован «А-100 Девелопмент»...
 
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