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Бесплатная антикризисная конференция впервые пройдет в Беларуси
23.03.2020 09:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Бизнес находится в полной неопределенности: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удаленную работу. Как реагировать на новую реальность и защитить свой бизнес? Важно не ждать, а действовать!
31 марта команда 1С-Битрикс организует ПЕРВУЮ БЕСПЛАТНУЮ АНТИКРИЗИСНУЮ онлайн-конференцию
Вместе мы разработаем «План Б», который поможет сохранить бизнес и адаптироваться к новой реальности.
Удаленная работа сотрудников. Плюсы и минусы для бизнеса, Полина Ганкович (1С-Битрикс)
Риски нанимателя в условиях «экстренного» перехода на дистанционную работу, изменения в Трудовом Кодексе, Елена Мурашко и Дарья Ермак (Юридическая фирма REVERA)
Чего не хватает вашему бизнесу для перехода в онлайн. Ответы и кейсы, Алексей Шоркин (Новый Сайт)
Как эффективно обрабатывать онлайн-заказы из дома, Андрей Шестопалов (BIXIOM)
Команда 1С-Битрикс.
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Бизнес находится в полной неопределенности: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удаленную...
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