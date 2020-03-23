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Бесплатная антикризисная конференция впервые пройдет в Беларуси

23.03.2020 09:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бизнес находится в полной неопределенности: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удаленную работу. Как реагировать на новую реальность и защитить свой бизнес? Важно не ждать, а действовать!

31 марта команда 1С-Битрикс организует ПЕРВУЮ БЕСПЛАТНУЮ АНТИКРИЗИСНУЮ онлайн-конференцию #ПланБ_2020, на которой выступят эксперты известных белорусских брендов: Альфа-Банк (Беларусь), probusiness.io, А1Юридическая компания REVERA, Бизнес-школа «Здесь и Сейчас» и топовые партнеры 1С-Битрикс.

Вместе мы разработаем «План Б», который поможет сохранить бизнес и адаптироваться к новой реальности.

  • ЭКСПЕРТНАЯ АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ. Как стратегически реагировать на вызовы 2020, Александр Паньков (Здесь и Сейчас)
  • УДАЛЁННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ:

Удаленная работа сотрудников. Плюсы и минусы для бизнеса, Полина Ганкович (1С-Битрикс)

Риски нанимателя в условиях «экстренного» перехода на дистанционную работу, изменения в Трудовом Кодексе, Елена Мурашко и Дарья Ермак (Юридическая фирма REVERA)

  • АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА. Дискуссия о влиянии рыночных изменений на малый бизнес Беларуси, Ольга Солоненко (Альфа-Банк (Беларусь), Полина Ганкович  (1С-Битрикс), Виталий Волянюк  (PROBUSINESS.IO)
  • КАК ПЕРЕВЕСТИ БИЗНЕС В ОНЛАЙН:

Чего не хватает вашему бизнесу для перехода в онлайн. Ответы и кейсы, Алексей Шоркин (Новый Сайт)

Как эффективно обрабатывать онлайн-заказы из дома, Андрей Шестопалов (BIXIOM)

#ПланБ_2020 - это онлайн-конференция для каждой компании в Беларуси. Вы занимаетесь производством или продажами, проектными работами или оказываете услуги, ваша команда – 3 человека или 3 000? Чем бы вы не занимались - это конференция для вас!

Регистрируйтесь и вы получите бонусы от каждого эксперта. Делитесь ссылкой с партнерами, коллегами, друзьями и присоединяйтесь к трансляции. Возьмем контроль над ситуацией в свои руки и подготовимся к изменениям вместе!

Команда 1С-Битрикс.

 
 
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Бизнес находится в полной неопределенности: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удаленную...
 
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