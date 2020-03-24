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«Безлимитище+»: в чем плюс обновленного легендарного тарифа

24.03.2020 09:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Неограниченный по объему и скорости интернет плюс бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi предлагает МТС пользователям в рамках тарифа «Безлимитище+».

Еще один несомненный плюс – возможность раздавать неограниченный интернет на любые устройства до конца лета. Предложение подойдет пользователям, которые любят проводить время на даче.

С 1 сентября 2020 года раздача будет лимитирована до 100 МБ в сутки. При превышении этого объема – стоимость составит 50 копеек в сутки.

Другие преимущества

Абонентская плата

17,50 руб. (по акции), 24,50 руб. (после 90 дней пользования)

Минуты на звонки во все сети

400 минут ежемесячно

Кино и сериалы на ivi

Бесплатно (скидка 100%)

Входящие звонки, SMS, MMS

Бесплатно

Как оформить бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi

  1. Войти в мобильное приложение «Мой МТС» (скачать, у кого нет) или перейти на веб-портал ivi: http://ivi.ru/mob.
  2. Нажать «Подключить подписку».
  3. Ввести свой номер телефона для авторизации.
  4. Для входа ввести код, который придет в сообщении.
  5. Наслаждаться просмотром!

Для новых пользователей

В течение первых 90 дней после подключения на «Безлимитище+» абонентская плата составит 17,50 рубля, далее – 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно до 30 апреля 2020 года включительно.

Международные вызовы

  • Россия (МТС) – 0,511 руб.
  • Россия, СНГ, Грузия – 0,625 руб.
  • Европа – 1,022 руб.
  • Остальные страны – 1,856 руб.
  • Спутниковые номера – 5,892 руб.

Абонентская плата списывается ежедневно равными долями пропорционально количеству дней в текущем календарном месяце.

 
 
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Неограниченный по объему и скорости интернет плюс бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi предлагает МТС пользователям в тарифе «Безлимитище+».
 
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