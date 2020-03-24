«Безлимитище+»: в чем плюс обновленного легендарного тарифа

Неограниченный по объему и скорости интернет плюс бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi предлагает МТС пользователям в рамках тарифа «Безлимитище+».

Еще один несомненный плюс – возможность раздавать неограниченный интернет на любые устройства до конца лета. Предложение подойдет пользователям, которые любят проводить время на даче.

С 1 сентября 2020 года раздача будет лимитирована до 100 МБ в сутки. При превышении этого объема – стоимость составит 50 копеек в сутки.

Другие преимущества

Абонентская плата 17,50 руб. (по акции), 24,50 руб. (после 90 дней пользования) Минуты на звонки во все сети 400 минут ежемесячно Кино и сериалы на ivi Бесплатно (скидка 100%) Входящие звонки, SMS, MMS Бесплатно

Как оформить бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi

Войти в мобильное приложение « Мой МТС » (скачать, у кого нет) или перейти на веб-портал ivi: http://ivi.ru/mob . Нажать «Подключить подписку». Ввести свой номер телефона для авторизации. Для входа ввести код, который придет в сообщении. Наслаждаться просмотром!

Для новых пользователей

В течение первых 90 дней после подключения на «Безлимитище+» абонентская плата составит 17,50 рубля, далее – 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно до 30 апреля 2020 года включительно.

Международные вызовы

Россия (МТС) – 0,511 руб.

Россия, СНГ, Грузия – 0,625 руб.

Европа – 1,022 руб.

Остальные страны – 1,856 руб.

Спутниковые номера – 5,892 руб.

Абонентская плата списывается ежедневно равными долями пропорционально количеству дней в текущем календарном месяце.