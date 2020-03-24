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«Безлимитище+»: в чем плюс обновленного легендарного тарифа
24.03.2020 09:46 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Неограниченный по объему и скорости интернет плюс бесплатный доступ к
Еще один несомненный плюс – возможность раздавать неограниченный интернет на любые устройства до конца лета. Предложение подойдет пользователям, которые любят проводить время на даче.
С 1 сентября 2020 года раздача будет лимитирована до 100 МБ в сутки. При превышении этого объема – стоимость составит 50 копеек в сутки.
Другие преимущества
Как оформить бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi
Для новых пользователей
В течение первых 90 дней после подключения на «Безлимитище+» абонентская плата составит 17,50 рубля, далее – 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно до 30 апреля 2020 года включительно.
Международные вызовы
Абонентская плата списывается ежедневно равными долями пропорционально количеству дней в текущем календарном месяце.
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Неограниченный по объему и скорости интернет плюс бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi предлагает МТС пользователям в тарифе «Безлимитище+».
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