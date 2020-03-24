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МИД: Центр содержания мигрантов стоит 8 миллионов долларов, бояться потока нелегалов из ЕС не стоит
24.03.2020 12:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подписание соглашения о реадмиссии с Евросоюзом не увеличит потоки нелегальных мигрантов в Беларусь, а наоборот, откроет для республики окно возможностей по всем трансграничным программам сотрудничества с ЕС. К тому же Евросоюз выделит деньги на строительство Центров для мигрантов, заверил белорусских депутатов замминистра иностранных дел Евгений Шестаков.
Беларусь не наблюдает потока нелегальных мигрантов из Евросоюза, поэтому опасаться соглашения о реадмиссии не стоит. Это замминистра иностранных дел Евгений Шестаков объяснял депутатам на заседании Комиссии по международным делам.
— Из Евросоюза к нам незаконных миграционных потоков нет, только единичные случаи. Но в случае ратификации соглашения о реадмиссии мы получим деньги ЕС на строительство Центров содержания мигрантов. А это хорошие деньги, один центр — порядка 8 миллионов долларов. И второе — [после подписания соглашения] автоматически открывается окно возможностей по всем трансграничным программам сотрудничества, по которым элементарно в течение каждого года можно будет получать несколько миллионов долларов на улучшение инфраструктуры, содержание мигрантов. Для ЕС эти деньги абсолютно мизерные, а объем миграции [для Беларуси] - 200−300 человек в год — это вообще не проблема ни для какого государства, — считает Шестаков.
Замминистра отметил, что для Беларуси бо́льшая проблема — это незаконная миграция граждан России, которые через Беларусь пытаются попасть в Евросоюз.
— Помните, чеченская ситуация, когда целыми поселками перебирались в Брест и пытались на регулярной основе пересечь границу с Польшей? И в данном случае мы были абсолютно бессильны, поскольку они граждане России и могут находиться на территории Союзного государства, сколько им заблагорассудится, — отметил Шестаков.
В Беларуси будет построено два центра временного содержания иностранцев — на 40 человек в Полоцком пограничном отряде и на 72 человека под Минском в районе аэропорта. Строительство первого должно начаться в апреле 2020-го и завершиться до конца года. Точное место размещения второго пока не определено.
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Центры для мигрантов будут построены за счет ЕС в рамках соглашения о реадмиссии, которое стороны должны ратифицировать в ближайшее время.
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