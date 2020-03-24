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МИД: Центр содержания мигрантов стоит 8 миллионов долларов, бояться потока нелегалов из ЕС не стоит

24.03.2020 12:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подписание соглашения о реадмиссии с Евросоюзом не увеличит потоки нелегальных мигрантов в Беларусь, а наоборот, откроет для республики окно возможностей по всем трансграничным программам сотрудничества с ЕС. К тому же Евросоюз выделит деньги на строительство Центров для мигрантов, заверил белорусских депутатов замминистра иностранных дел Евгений Шестаков.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Соглашение о реадмиссии налагает обязательства на государство принять обратно своих граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших или остающихся на территории стороны соглашения без законных оснований, если данные лица прибыли с территории другой договаривающейся стороны. Иными словами, если польские правоохранительные органы выявляют на территории Польши белоруса с просроченной визой, то соглашение о реадмиссии позволит Польше высылать его в Беларусь быстрее и по более простым процедурам, чем в настоящее время.

Беларусь не наблюдает потока нелегальных мигрантов из Евросоюза, поэтому опасаться соглашения о реадмиссии не стоит. Это замминистра иностранных дел Евгений Шестаков объяснял депутатам на заседании Комиссии по международным делам.

— Из Евросоюза к нам незаконных миграционных потоков нет, только единичные случаи. Но в случае ратификации соглашения о реадмиссии мы получим деньги ЕС на строительство Центров содержания мигрантов. А это хорошие деньги, один центр — порядка 8 миллионов долларов. И второе — [после подписания соглашения] автоматически открывается окно возможностей по всем трансграничным программам сотрудничества, по которым элементарно в течение каждого года можно будет получать несколько миллионов долларов на улучшение инфраструктуры, содержание мигрантов. Для ЕС эти деньги абсолютно мизерные, а объем миграции [для Беларуси] - 200−300 человек в год — это вообще не проблема ни для какого государства, — считает Шестаков.

Замминистра отметил, что для Беларуси бо́льшая проблема — это незаконная миграция граждан России, которые через Беларусь пытаются попасть в Евросоюз.

— Помните, чеченская ситуация, когда целыми поселками перебирались в Брест и пытались на регулярной основе пересечь границу с Польшей? И в данном случае мы были абсолютно бессильны, поскольку они граждане России и могут находиться на территории Союзного государства, сколько им заблагорассудится, — отметил Шестаков.

В Беларуси будет построено два центра временного содержания иностранцев — на 40 человек в Полоцком пограничном отряде и на 72 человека под Минском в районе аэропорта. Строительство первого должно начаться в апреле 2020-го и завершиться до конца года. Точное место размещения второго пока не определено.

 
Теги: Брест
 
 
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Центры для мигрантов будут построены за счет ЕС в рамках соглашения о реадмиссии, которое стороны должны ратифицировать в ближайшее время.
 
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