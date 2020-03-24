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Дезинфекция дома, выпуск масок и бесконтактная доставка. Что придумал бизнес на время пандемии

24.03.2020 12:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закрытые границы, уход некоторых компаний на удаленную работу, снижение спроса на многие услуги и товары (за исключением масок и антисептиков) погрузили бизнес в новую реальность: либо ты ищешь креативный путь, чтобы задержаться на рынке, либо теряешь свои позиции и несешь убытки. Знакомьтесь с компаниями, которые приняли кризис как время новых возможностей и создали полезные продукты.


Снимок предоставлен компанией «Ассомедика»

Профилактическая стерилизация дома

Минская онлайн-платформа для заказа уборок GetClean.by предложила новую услугу — профилактическую антивирусную уборку. В дополнение к обычной уборке дома работник компании обрабатывает дезинфицирующими средствами поверхности, которых люди касаются чаще всего. Это ручки дверей, мебели, бытовой техники, пульты, компьютеры и телефоны, сантехнику и поверхности в ванной и туалетной комнатах. В качестве бонуса после уборки он оставляет флакон карманного дезинфектора на спиртовой основе.
Такую услугу компании подсказала сама реальность. С одной стороны, многие клиенты после объявления пандемии ушли на удаленную форму работы или решили самоизолироваться. В итоге спрос на услуги компании за сутки упал на 50%. С другой стороны, в таких условиях многие люди задаются вопросом: как обезопасить свой дом и близких от вируса.

— Конечно же, это не «профессиональная специализированная антивирусная уборка, которая убьет эболу». Но это комплекс мер для уничтожения бактерий и вирусов, способных находиться на предметах, которых мы касаемся чаще всего. Технология уборки разработана нашими технологами и сторонними специалистами, которые профессионально занимаются дезинфицирующей уборкой в медицинских центрах, — рассказал TUT.BY основатель GetClean Бахрам Исмаилов.

Активно новой услугой пользуются женщины с детьми или взрослые дети, которые беспокоятся о здоровье своих родителей.

Основатель GetClean рассчитывает, что интерес к новой услуге нивелирует спад спроса, наметившийся на этапе зарождения у населения паники по поводу распространения вируса.

Производство масок

Производитель медицинских расходных материалов «Ассомедика» откликнулся на возникшую в последние недели нехватку одноразовых медицинских масок, сделав упор на изготовление масок из медицинского ПВХ, бактериально-вирусных фильтров и фильтрующих элементов.

При использовании маска в комплекте с фильтром защищает в течение 24 часов, после чего необходимо заменить фильтр. Такие изделия востребованы у оптовых покупателей, медучреждений и населения, которое заказывает их прямо в интернет-магазине.
Хоть Минздрав сообщает, что носить маски необязательно, спрос на них вырос в несколько раз. И вряд ли уже достиг своего пика. В последние дни на продукцию стали поступать заказы из соседних стран.

— У нас достаточно сырья и запасов для производства масок и фильтров и хватит мощности, чтобы удовлетворить потребности рынка и граждан. Так что сможем производить изделий столько, сколько потребуется, — рассказала маркетолог Ирина Изох.

Бесконтактная доставка еды

Так как немалая часть людей решила самоизолироваться, а кто-то выбрал форму работы из дома, в Минске вырос спрос на услуги доставки. Сразу несколько сервисов по доставке еды из ресторанов ввели бесконтактную доставку. Например, DELIVIO.BY предлагает сделать и оплатить заказ онлайн, указав в комментариях просьбу доставить заказ бесконтактно. В этом случае курьер привезет еду, оставит сумку-переноску с едой перед дверью или в указанном месте, отходит на расстояние больше двух метров, звонит клиенту и ожидает, когда тот заберет свой заказ.

— Бесконтактную доставку клиенты пока не использовали, но многие стали пользоваться услугой «самовывоза». Она действует на заказы от всех заведений. Клиент не платит за доставку + получает кешбэк на карту в течение 24 часов, — рассказала директор DELIVIO.BY Александра Виторская.

И добавляет, что компания предпринимает меры для сдерживания распространения заболеваемости. Курьеры работают в масках, у каждого из них есть спиртовой антисептик. Сотрудников с недомоганиями к работе не допускают, проводят регулярную дезинфекцию кассовых аппаратов и рекомендуют по возможности избегать оплаты наличными.

— Мы знаем, что в этот непростой период многие заведения пересматривают графики работы, оптимизируют штат сотрудников, к примеру официантов. Поэтому мы предлагаем временно подработать курьером любому желающему, — говорит Александра Виторская.

Мотор для новых идей

Устоявшийся бизнес способен сам найти новые решения в сложные времена. Но есть немало инициативных людей, которые хотят придумать полезные проекты на время ограничений и повышенного уровня тревожности, но не имеют достаточного опыта. Им на помощь пришел Imaguru.

Стартап-хаб Imaguru с 16 марта сам работает по большей части в удаленном режиме и проводит большинство мероприятий онлайн, поэтому хорошо понимает, с какими ограничениями сталкиваются компании и их работники. Поэтому запустил онлайн-хакатон #hackathome, в котором принимают участие не только те, кто продолжает работать в прежнем режиме, но и люди, временно ушедшие на удаленную работу.

— Начался хакатон в пятницу вечером и продлится до среды. Все это время команды придумывают и разрабатывают проекты, направленные на борьбу с кризисом, вызванным пандемией, — рассказала соучредитель стартап-хаба Imaguru Анастасия Хоменкова.

На хакатоне представлены идеи по определению состояния здоровья человека онлайн — по звуку кашля и температуре тела, приложение-трекер для самоконтроля, карта мест, которые прошли процедуру обеззараживания воздуха, организация дистанционного процесса обучения для учителей и школьников, средство поиска людей, готовых сходить для пожилых и находящихся в изоляции за покупками, приложение для бизнеса по консолидации массовых закупок, логистике, маркетингу.

Участники и менторы периодически выходят «в эфир», одни представляют свои проекты, вторые дают им ценные консультации по разработке и продвижению своих проектов. Это значит, что совсем скоро некоторые из них будут реализованы.

 
Теги: Минск
 
 
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